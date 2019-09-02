【觀察】「白天當student」　韓國瑜中英夾雜遭嘲諷的背後

香港人經常說話都中英夾雜，大家都習以為常。但對台灣人來說，中英夾雜反而讓人覺得很造作，甚至感到厭煩。 比方最近，台灣高雄市長韓國瑜應美國商會邀請出席活動，致詞期間，韓國瑜不時中英文交錯，因此被不少網民戲謔，而中英夾雜說話的方式也成為台灣近期最火熱的話題。 撰稿：伍逸豪

台灣名媛李晶晶過去發言時常中英夾雜，被台網民形容為「晶晶體」。（李晶晶FB）

談及台灣對於「中英夾雜」惡評如潮，得從「晶晶體」說起。2016年，台灣名媛李晶晶在接受時尚雜誌專訪時，其特殊的中英文夾雜語法，像是「現在的女生都很active」、「這品牌真的很amazing」等等，讓台灣網民印象深刻，甚至查出她的Facebook發文也是這種風格，從而將此說話和書寫方式封為「晶晶體」。

目前，「晶晶體」再度變成台灣網絡世界熱議和模仿的關鍵，則是韓國瑜今（2019）年8月21日受邀到台北市美國商會演說。前兩分鐘的演講不時以中英文穿插，例如他分享自己求學過程，曾經白天當student（學生），晚上在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安）等等。

演講視頻曝光之後，網民嘲諷韓國瑜是「晶晶體」上身，並質疑其英文系學歷的英語程度為何僅止於此。後來甚至牽扯出案外案，有Facebook粉絲專頁指韓國瑜畢業自東吳大學英文系夜間部，晚上要上課，怎麼可能有時間去當保安？就此懷疑韓國瑜說法不實。此事韓國瑜陣營拿出了學位證書，以及其大學同班同學出面做證，澄清了韓國瑜畢業於日間部而非夜間部。

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「晶晶體」持續在台灣政治圈發酵，蔡英文和台灣行政院長蘇貞昌都加入戰局。蔡英文8月28日出席「TED x Weekend Taipei啟動會議」活動，致詞時冒出一句「這次可以被TED邀請，我真的覺得very honoured」，儘管她說「我沒影射任何人」，但仍引來鬨堂大笑。

蘇貞昌的回應方式更酸，刻意模仿「晶晶體」說：「這就是一種流行，隨著人的高興，譬如說我是很busy，因為我很多things要do」，也不忘對韓國瑜補上一刀：「晶晶體」由小女生講滿可愛的，但是在美國人面前這樣講會讓人家笑死。面對蘇貞昌的批評，韓國瑜同樣以「晶晶體」槓回去：「蘇院長very good」。

台灣行政體繫上至中央下至地方，「晶晶體」一夕爆紅，政府高層和地方首長一來一往，或許可以用一種輕鬆的態度來面對，幽對方一默化解開政治上的嚴肅。然而，「晶晶體」事件同樣也折射出台灣民主政治背後的困境。

韓國瑜的「晶晶體」發言光大後，蔡英文也在公開場合模仿一段。（蔡英文FB）

首先，一旦進入了選舉節奏，無論總統、行政院長和高雄市長儘管同時具有政黨提名人或輔選的角色，但與行政首長之間的身份顯然完全混淆不分，中央地方本該就公共政策辯論交鋒，甚至妥協取得共識，但精力幾乎都傾向了選舉，進入備戰模式。因此緊抓著演講用語這類瑣碎小事，互噴口水、互相嘲諷。

蔡英文說得很好：「相互說服與傳達，是民主社會最重要訓練」，但是藍綠兩大黨這些負有名望的政治人物有做到嗎？今日執著在「晶晶體」，明日又會聚焦在什麼無釐頭的雞毛蒜皮呢？這就是實踐「守護台灣民主」、「台灣安全，人民有錢」等承諾的方式？中央和地方首長應該有符合身份的高度和格調，但一到了選舉都拋諸腦後了。

其次，「晶晶體」成為台灣社會茶餘飯後的一個話題，其實體現了這個社會的文化想像。台灣作為一個移民社會，且戰後思想、文化、意識形態都高度受到美國影響，中英夾雜的表達方式，老實說非常普遍，絕非韓國瑜或李晶晶的專利。但是，另一方面，英語又很自然地被視為精英的身份象徵，相對於中文能力，英語能力好就掌握了某種社會階層的地位；而放在政界之中，又同時具有掌握政治權力的意味。在這個情況下，一個政治人物能夠以流利的英語在美國或西方世界發表演講，往往就被矚目為通向權力殿堂的敲門磚或是墊腳石。

台行政院長蘇貞昌聽聞韓國瑜的「晶晶體」笑稱，美國人會笑死。（蘇貞昌FB）

既嘲諷中英夾雜的語言表達方式，又對於英語能力有高度的崇拜，這種共生和矛盾的心態，恰好透過韓國瑜「晶晶體」事件表露無遺，也揭露了藍綠政治人物口中「台灣主體性」的空洞或缺位。類似於台灣官方有意推動的雙語政策，韓國瑜從競選市長到競選總統，也同樣強調雙語的重要性，但是把「英語能力」等同於「國際視野」，或是在認知上把英語奉為高階語言，這種內在的不平等性，隱含了對於階級和權力關係的想像，不只阻礙了對於「雙語」的真正認識，也讓台灣真正的主體性被自我禁錮住。

台灣總統大選，過去看誰能通過「赴美趕考」，現在把「晶晶體」搬出來大做文章，民間社會開開玩笑無傷大雅，但政治人物放著正事不做，嘲笑質疑誰的英語「不夠好」。到底是誰在掏空台灣的民主品質，讓民主政治走向廉價呢？