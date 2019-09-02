【中美貿易戰】加碼反制　中國向世貿起訴美國加徵關税

中美貿易戰愈演愈烈，雙方新一輪加徵關税措施9月1日起實施。中國商務部今日（2日）表示，美方的徵税措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方會在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。

中美新一輪關税措施在9月1日起實施。（美聯社）

商務部發表的談話指，9月1日，美國對華3000億美元輸美產品中第一批加徵15%關税措施正式實施，中方就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。美方的徵税措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。

據早前報道，特朗普政府8月15日宣布，對自中國進口的約3000億美元商品加徵關税，以向中方採取反制措施。其中自9月1日起，美國會向總值1250億美元中國商品加徵15%關税，包括藍牙耳機和多款運動鞋等。其餘包括手機、筆記本型電腦及玩具等商品會在12月15日加徵15%關税。

中國在8月23日則宣布對原產於美國的5078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等的關税，分兩批自9月1日與12月15日一起實施。而在9月1日起，會首次向美國原油產品加徵5%關税。

中美貿易戰陷入邊打邊談的處境。（VCG）

內地官媒《環球時報》9月1日刊文指，美國加徵關税將打擊該國普通民眾的生活，這從某種程度上來說是升級中美貿易戰的一個拐點，也表明華盛頓的關税牌快要打完了，以及美國經濟面臨衰退的風險加大。

雖然中美再度升級貿易戰，但兩國之間的貿易談判渠道並未關閉。美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國正在同中國溝通，雙方已安排好會議，他認為9月份的會談將繼續進行。

（綜合報道）