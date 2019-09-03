【逃犯條例】環時稱黃之鋒、周永康「新生代漢奸」：只會自毀人生

官媒《環球時報》昨日（2日）刊登評論文章，形容香港眾志秘書長黃之鋒和學聯前秘書長周永康是「新生代漢奸」，主動賣身「美國主子」，把死抱外部力量當作自己的生路，但他們毀不了香港，只會自毀人生。

香港眾志秘書長黃之鋒。（資料圖片）

文章以〈新生代漢奸毀不了香港，只會自毀人生〉為題，形容黃之鋒、周永康日前投書《紐約時報》，促請美國國會通過《香港人權及民主法》，是主動「賣身」美國主子；把香港稱作是「對抗中國的前線」，是漢奸們21世紀對外部勢力很標準的投名狀。

文章稱，他們年紀輕輕，屬漢奸系列的「新生代」，喪心病狂地要拿香港的前途賭他們小集團的利益，組織街頭施暴、堵塞機場等，卻絲毫未能撼動「一國兩制」的大框架，於是他們像歷史上所有的賣國者一樣，把死抱外部力量當作自己的生路。

文章稱，黃之鋒、周永康（圖）等人做了一個悲劇性的選擇，只會自毀人生。（資料圖片）

美國若取消對港優惠待遇 中國必全面報復

文章指，美國給予香港在經貿、金融等方面的優惠待遇決不是「恩賜」，它有利於香港和內地的發展，但同樣也有利於美國，並符合多方利益。一旦美國取消這些待遇，香港和內地的發展也許會受相關的技術性影響，但中國有能力做出任何應變，其命運不會掌握在華盛頓的手中，「華盛頓沒有操控中國的餘地。......美方的香港這步棋在落子之前可以用來施加威脅。一旦走出，必定是死棋。中國的報復肯定也會是全面的，不僅限於經貿領域。」

文章強調，黃之鋒等幾個「香港小青年」，缺在這個時代搞政治的基本視野和悟性。做現代漢奸顯然油水變薄，風險增加。要求美國準備製裁香港，無論出於什麼理由，都首先違背天理。「這些新生代漢奸既代表不了香港的激情，也代表不了那座城市的理性。」

文章結尾道，黃之鋒、周永康們做了一個悲劇性的選擇。「賣國者在中國歷史上幾乎就沒有過好下場的，而要在中國如此強大時作賣國者，這群狂妄之徒很可能就沒搞明白這樣的角色是什麼意思。他們的一生最後一定會輸得連底褲都不剩。」

（環球時報）