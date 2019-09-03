中國發表首部核安全白皮書：核電安全運營指標居世界前列

國務院新聞辦今日（3日）發表《中國的核安全》白皮書，為中國發表的首部核安全白皮書。

國務院新聞辦今日（3日）發表《中國的核安全》白皮書。（視覺中國）

白皮書說，原子的發現和核能的開發利用，給人類發展帶來了新的動力，但核能發展也伴生著安全風險和挑戰。人類要更好利用核能、實現更大發展，必須應對好各種核安全挑戰，維護好核安全。

白皮書指出，中華人民共和國成立初期，面對國家建設和發展的需要，中國政府作出開發利用核能的重大決定，核事業正式起步。近70年來，中國核事業從無到有、持續發展，形成了完備的核工業體系，為保障能源安全、保護生態環境、提高人民生活水平、促進經濟高質量發展作出重要貢獻。

白皮書強調，中國始終把保障核安全作為重要的國家責任，按照最嚴格標準實施監督管理，從高從嚴構建核安全政策法規體系。同時指出，在中共十八大後，中國的核安全事業進入安全高效發展的新時期。在核安全觀引領下，中國逐步構建起法律規範、行政監管、行業自律、國際合作等為主體的核安全治理體系，核安全防線更加牢固。

白皮書形容，中國長期保持良好的核安全記錄，核電安全運營指標居世界前列。中國將繼續推進核安全國際合作，擔當大國責任，在做好自身核安全的同時，認真履行核安全國際義務，提升全球核安全水平，促進各國共享和平利用核能事業成果，維護地區和世界和平穩定，為共同構建人類命運共同體。