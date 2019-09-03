國家禁毒委：中國非美國芬太尼主要來源　不應與經貿談判混為一談

美國曾多次指控，近年盛行於該國的毒品芬太尼（Fentanyl）及類似藥物，主要來源是中國，又稱中國以郵寄的方式向美國輸送芬太尼。 對此，國家禁毒委員會辦公室（禁毒辦）今日（3日）召開記者會通報中國芬太尼類物質管控工作情況。通報稱，自5月1日起對芬太尼類物質整類列管以來，中方尚未發現一起製販走私芬太尼類物質犯罪案件。 國家禁毒委員會（禁毒委）相關負責人亦在會上強調，中國不是美國芬太尼類物質的主要來源，形容美方的指控沒有依據，與實際情況嚴重不符。

芬太尼是一種強力鎮痛劑，適用於治療疼痛和手術鎮痛，與海洛英、嗎啡等藥物效果類似。不過芬太尼較嗎啡強效50至100倍，以藥效迅速，副作用較少著稱，成為有效取代嗎啡的鎮痛用醫療藥物。（VCG）

國家禁毒委副主任、公安部反恐專員劉躍進表示，國家禁毒辦早前部署在全國範圍開展芬太尼類物質集中摸排專項工作，清理非法製造的風險點；公安部部署清理整頓互聯網上涉及芬太尼類物質的信息，刪除網上購銷信息，切斷網上聯絡交易渠道；國家藥監局部署開展芬太尼類藥品生產經營專項檢查，進一步加強管控。

他指出，為嚴防芬太尼類物質走私出境，9月2日，國家禁毒辦會同公安部、海關總署、國家郵政局召開視頻會議，部署在12個省市開展為期3個半月的打擊芬太尼類物質犯罪專項行動。此外﹛海關總署加大對重點口岸出口貨物的查緝力度，著重查驗出口重點國家的貨物。

美查獲走私芬太尼 只有7.4%案件來自中國

劉躍進稱，從案件情況來看，中美兩國禁毒執法部門多年保持良好合作關係，但合作偵辦的芬太尼類物質案件十分有限。2012年以來，美國向中國通報的芬太尼類物質走私案件線索只有6宗，成功偵破的3宗。

他又指，根據美方提供的數據，2018年10月至2019年3月，美國海關和邊境保護局共查獲芬太尼類物質走私案件229宗，繳獲芬太尼類物質536.8公斤。其中來自中國的案件只有17宗，繳獲5.87公斤，分別只佔總數的7.4%和1.1%。「美方僅憑查獲的有限郵包就宣稱其芬太尼類物質主要來自中國是沒有依據的，與實際情況嚴重不符。」

國家禁毒委副主任、公安部反恐專員劉躍進。（資料圖片）

稱經貿談判與美國濫用芬太尼問題無關

另一方面，美國總統特朗普早前稱中方未能阻止芬太尼流入美國，又強調中美貿易協議其中一項條款，是阻止芬太尼流入美國。劉躍進對此表示，經貿談判與美國國內的濫用芬太尼問題是「兩碼子的事」，不應攪在一起、混為一談。

他強調，未有認真調查清楚，就無端把矛頭指向中國，把「髒水」潑向中國，不是解決問題的方法。「美國很多人都不瞭解芬太尼的濫用真相，美國政界少數人武斷地將責任推給中國，是誤導了老百姓和媒體。」