【非洲豬瘟】內地多地政府出台措施　恢復養殖保障豬肉供應

受非洲豬瘟疫情影響，內地活豬供應緊張，豬肉價格持續攀升。 據內媒報道，自8月30日（上週五）全國穩定生豬生產保障市場供應電視電話會議之後，內地多地官方渠道陸續透露了當地分會場會議指示，提出要盡快將補貼發放到位，鼓勵生豬養殖戶、養殖場盡快恢復生產及保障市場供應等措施。

8月20日，總理李克強在哈爾濱考察期間到菜市場了解豬肉價格變動和銷售情況。（中新社）

報道指，臨高縣副縣長王華出席臨高分會場會議，並部署該縣穩定生豬生產和豬肉保供穩價工作。王華要求，各鎮（農場）要做好該縣在全省非洲豬瘟疫情發生期間撲殺生豬數據的統計和上報工作，盡快將補貼發放到位，鼓勵生豬養殖戶、養殖場盡快恢復生產。

黑龍江友誼縣方面，電視電話會議結束後，縣委副書記、縣長蔡純意要求，各單位部門要明確工作重點，壓實工作責任，聚焦「防豬瘟、穩生產、保供應」的工作目標，明確工作職責，各司其職、各盡其責，強化工作措施，千方百計保障市場供應、保障養殖戶的利益。

此外，貴州安順市副市長王成剛要求，各級政府、各有關部門要切實增強緊迫感責任感，認真貫徹全國會議精神，加快恢復生豬生產，保障市場供應穩定。要持續抓好非洲豬瘟防控工作，切實落實防控責任，落實防控經費，加強養殖場管理，積極推進生豬產業轉型升級。

（《澎湃新聞》）