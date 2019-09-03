西藏公安廳長任自治區政府副主席　為何公安一把手多兼省府副職？

《西藏日報》報道稱，西藏自治區十一屆人大常委會周一（2日）召開第十三次會議，決定任命西藏公安廳廳長張洪波為西藏自治區人民政府副主席。 而據共青團旗下微信公眾號「政知見」統計，目前內地31個省區市中，共28個省區市的公安一把手同時任省府副手，北京、內蒙古和海南例外。

報道稱，張洪波今年54歲，四川宣漢人。2015年10月，他開始擔任西藏自治區黨委副秘書長，區政府駐北京辦事處黨委書記、主任，不到3年，2018年7月，張洪波再度履新，擔任區公安廳黨委書記、廳長。至今年9月，張洪波升任為西藏自治區人民政府副主席。

據「政知見」介紹稱，公安廳長兼任省府副職，是中央的規定。2003年11月18日，中央發布相關文件，明確提出各級公安局長「進班子」。

據媒體統計，在2010年，曾有14個省區市的黨委常委、政法委書記兼任公安一把手。但這樣的人事安排，因易使檢察院、法院的獨立辦案、獨立審判受到干擾而一直飽受爭議。

曾有人大代表稱，「政法委書記往往都身兼公安局局長，公安局本來是檢察院的監督對象，但被監督者是監督者的領導，這個體制特別不順。」

北大教授姜明安也指出，「政法委是領導公檢法的。那麼如果公安廳廳長同時擔任政法委書記，當有人起訴公安廳，那法院是不是還要去請示被告？行政訴訟就可能沒有意義了。」姜明安認為，政法委書記不再兼任公安廳（局）長，從體制上有利於法院、檢察院獨立行使職責，「此外，還要嚴格規定政法委書記不宜介入個案」。

此後，據媒體披露，2010年4月，中組部下發文件，要求省級政法委書記不兼任公安廳（局）長。在十八大前後的地方換屆中，多數省份的公安廳（局）長，不再任政法委書記，轉而兼任副省長或省長助理。在2015年， 31個省級政法委書記均不再兼任公安廳長。

而今年以來，有多位省級公安廳廳長履新。目前31個省區市中，共28個省區市的公安一把手同時任省府副手，北京、內蒙古和海南例外。

（微信公號「政知見」）