兩高：於高考及公務員考試等4類考試作弊　最高可判監7年

今天（3日），最高人民法院、最高人民檢察院（兩高）聯合對外發布《關於辦理組織考試作弊等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），明確規定對在高考、公務員錄用考試等四大類「法律規定的國家考試」中組織作弊的，情節嚴重可處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

去年深圳警方在高考前夕搗破3個作弊集團。作弊集團將接收器嵌入文具，如計數機、擦膠、間尺等等。（網絡圖片）

《解釋》明確了下列考試屬於「法律規定的國家考試」：

（1）普通高等學校招生考試（高考）、研究生招生考試、高等教育自學考試、成人高等學校招生考試等國家教育考試； （2）中央和地方公務員錄用考試； （3）國家統一法律職業資格考試、國家教師資格考試、註冊會計師全國統一考試、會計專業技術資格考試、資產評估師資格考試、醫師資格考試、執業藥師職業資格考試、註冊建築師考試、建造師執業資格考試等專業技術資格考試；（4）其他依照法律由中央或者地方主管部門以及行業組織的國家考試。

在「法律規定的國家考試」中組織作弊的，情節嚴重可處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。（視覺中國）

根據刑法規定，在法律規定的國家考試中，組織作弊或者為他人實施組織作弊犯罪提供作弊器材或其他幫助的，即構成組織考試作弊罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

今天發布的司法解釋，還專門對「情節嚴重」的情形進行了明確說明。高考、研究生招生考試、公務員錄用考試社會關注度高、影響大，在這三種考試中組織作弊的直接規定為「情節嚴重」；因作弊導致考試推遲、取消或者啟用備用試題的也明確規定為「情節嚴重」；另外，多次組織考試作弊，組織三十人次以上作弊，以及提供作弊器材五十件以上的同樣規定為「情節嚴重」；違法所得三十萬元人民幣以上的也規定為「情節嚴重」。

（央視新聞）