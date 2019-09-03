【新疆再教育營】外交部批蓬佩奧老調重彈　干涉中國內政

中國政府在新疆設置「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」），被指用以關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族穆斯林民眾。 美國國務卿蓬佩奧曾多次批評中國管治新疆的政策，8月30日（上週五）再在Twitter上表示，「中國繼續在新疆大規模拘留維吾爾人，包括可信的強迫失蹤報告。我再次呼籲中國結束這些違反國際準則和中國法律的壓迫手段」。 中國外交部發言人耿爽3日（週二）回應稱，有關言論純屬是老調重彈，對中方進行無端指責，中方對此表示堅決反對，已經向美方提出了嚴正的交涉。新疆事務純屬中國內政，外國無權干涉。

蓬佩奧8月30日在Twitter上表示，「我再次呼籲中國結束這些違反國際準則和中國法律的壓迫手段」。（蓬佩奧Twitter）

本年3月，蓬佩奧在美國會見曾被關押在再教育營的維族人士，並在Twitter上表示「中國必須釋放所有遭任意拘留的人，停止打壓」。（蓬佩奧Twitter）

蓬佩奧在8月31日（上週六）又在Twitter上表示，如果中國沒有事需要隱藏，中國會讓聯合國人員不受約束地進入新疆。

耿爽又表示，新疆地方政府依法設立職業教培中心，是為了挽救受恐怖勢力蠱惑乃至已加入其中並有輕微犯罪行為的人員，使他們擺脱極端思想的毒害。

耿爽表示，當前新疆社會大局穩定，經濟發展勢頭良好，各民族和諧相處，已經三年未發生恐怖襲擊事件。新疆各族人民廣泛支持政府的反恐維穩舉措。不久前來自老撾、柬埔寨等七個國家的駐華大使及使節代表赴新疆參觀訪問，實地了解新疆職業技能教培中心的情況，積極評價中國政府在打擊恐怖主義等方面所做的工作。

耿爽強調，奉勸美方的一些人摘下有色眼鏡，摒棄冷戰思維，停止利用涉疆等問題對中方指手畫腳，停止干涉中國內政。

（綜合報道）