【逃犯條例】人民日報駁龍應台：為何只見雞蛋不見燃燒彈？

台灣著名作家龍應台周一（2日）首度在Facebook發表對香港反修例風波的看法，形容走向街頭的年輕人是「一枚多麼細小的雞蛋」，又稱「花園的地上有一顆雞蛋。我們是怎麼對待一顆雞蛋的呢？我們彎下腰，輕輕拾起，捧在手心，萬萬不能摔破的」。 對此，大陸官媒《人民日報》今天（4日）發表題為《為何只見雞蛋不見燃燒彈？》文章，批評她對香港街頭的暴力與破壞法治視而不見、挑唆香港和內地的關係，「其背後是她一貫的偏見」。

龍應台形容走向街頭的年輕人是「一枚多麼細小的雞蛋」。（網上圖片）

文章稱，示威者四處叫喊帶有「港獨」色彩的口號，瘋狂堵塞機場破壞地鐵設施，在街頭縱火，這不是雞蛋，而是鐵鎚。如果任憑騷亂遷延，香港才有巢傾卵覆之虞。將普通香港青年與暴力極端分子混為一談，既美化暴力，又捆綁大多數善良市民，這是對暴力的縱容、對大眾的不公。

文章指，龍應台的「雞蛋」中藏的是一貫的偏見，龍應台說「大陸人民不去了解香港的篳路襤褸艱辛歷史」，但正是因為太了解，才不忍看香港再亂下去，「香港和祖國的命運始終相連，中央所做的一切都是為了香港好」。

至於龍應台說大陸人民「不去認識香港人本有的濃厚原鄉情義」，文章就指，正是因為太理解，所以才充滿包容關愛，「14億內地同胞對香港有着不可磨滅的關愛之情，這才是真正的原鄉情義。」

《人民日報》文章指，龍應台完全將矛頭對準內地。（微博截圖）

而事件在大陸網絡亦引發熱議，翻查微博可見，多數網民不讚同龍應台今次言論：

－ 目送着龍作家漸行漸遠，去吃你英美爹的雞蛋吧。

－ 就是這樣一個個雞蛋，在家裡橫衝直撞，說自己不是這個家的蛋！ ​

－ 知識分子要是壞起來啊，是真的壞。拿筆做武器，直擊心靈。

－ 一個中國人，還是一個有文化內涵的人，卻沒有家國情懷，可悲，可悲。

不過，亦有網民持不同看法，甚至有人表示在微博「找不到原文」，不知道龍應台究竟說了甚麼：

－ 她愛的是這個國家不是政黨。

－ 我就想發個對龍應台的認識，被微博和諧了4次…

－ 照這麼說，香港不是雞蛋便宜就是汽油便宜，沒跑了！反正我也只敢關心物價。

－ 在404，總之你只需要知道龍應台這個女人壞得很，具體壞在哪裏了，你也別想，你也別問。