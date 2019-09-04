FBI促請美大學監視華裔學生和學者　哥倫比亞大學校長公開反對

繼在《華盛頓郵報》發文後，美國哥倫比亞大學校長波林傑（Lee C. Bollinger）3日（周二）再向全校師生發郵件稱，聯邦調查局（FBI）促請大學設立監管渠道監視其他國籍的學生和訪問學者，尤其是華裔學生及學者。波林傑稱哥倫比亞大學不會這樣做。

哥倫比亞大學校長波林傑向全校師生發郵件稱FBI推動大學監視尤其是華裔的學生和訪問學者，並稱校方不會這樣做。（《世界日報》）

在電郵中，波林傑指聯邦調查局「擔心的是非法科技轉移，尤其是在諸如國家安全的敏感領域，他們非常嚴肅對待這一問題」。隨後波林傑說，「但是大學不能監視自己的人，這不是我們」。

波林傑又指，「在哥倫比亞大學，我們很幸運有來自150多個國家的學生和學者來此學習和做研究。這些來自世界各地的人營造了大學中多元、開放的學術氛圍，這也是美國高等學府成為全球欣羨的原因之一」。波林傑說，「我們應該在吸引他們，留住他們這一方面上，做的更多，而非更少」。

美國哥倫比亞大學校長波林傑（Lee C. Bollinger）。（網絡圖片）

波林傑：FBI做法違反憲法第一修正案

波林傑的這封電郵也呼應上月30日他在《華盛頓郵報》上發表的一篇文章，該文章指聯邦調查局的做法與美國憲法第一修正案發生嚴重矛盾。第一修正案保障了美國的言論自由。

波林傑在文中表示，大學院校確實有責任配合政府對任何破壞國家安全的行為進行調查，並且確實有個案顯示有學者向外國政府分享敏感技術信息。大學應該且必須做得更好。要解決這一問題，美國相關單位應該先對可疑的人進行監視，而非推動學校這樣發起大規模的監視活動。

（綜合報道）