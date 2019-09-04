法國學者：特朗普助長操縱「恐華症」　中美貿易磋商需冷靜和遠見

美國總統特朗普8月25日表示，他可能會宣布升級美中貿易戰，作為國家緊急事件。財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）則說，特朗普如果宣布國家緊急狀態，他可以下令企業從中國撤出，又指「特朗普與習近平在貿易問題上已經是敵人」。 對此，法國國際問題專家、中歐社會論壇創始人高大偉（David Gosset）周二（3日）在《中國日報》撰文指，特朗普似乎有意助長和操縱「恐華症」，以為這將迫使中國做出讓步，但中美貿易磋商需要冷靜和遠見。

法國國際問題專家、中歐社會論壇創始人高大偉。（中歐社會論壇官網）

高大偉指出，特朗普提到的《國際緊急經濟權力法》是一個非常危險的挑釁。在宣布國家出現緊急情況後，聯邦法律將授權總統下令美國公司停止與中國的業務往來。這一決定將給已經受到不確定地緣政治前景影響的世界經濟帶來巨大打擊。

文章指，美國政府對華政策有2個主要的錯誤假設：美國認為中國的成功歸功於美國的慷慨和仁愛；美國政府認為通過一系列禁令和不斷增加的威脅，能夠與中國強行達成一個貿易協定。然而，這些假設與現實不符，中國正通過自身努力重新回到全球事務的核心地位。

文章續指，雖然美國政府日益激進的對話政策可以製造一種兩國之間聯繫較少的局面，甚至兩國關係可能脱鈎，但它不能破壞和阻止中國復興的歷史性趨勢，這種趨勢很大程度上不受短期外部變化的影響。特朗普受到群體思維現象的影響，言論表現出可恥的反華情緒，並在某種程度上拒絕認知一個權力重新分配的世界。

高大偉指，特朗普似乎有意助長和操縱「恐華症」，以為這將迫使中國做出讓步。（資料圖片）

文章稱，事實勝於雄辯。在所有重大的全球性問題上，中國扮演着不可或缺的角色。「為了世界和平，為了經濟、社會和環境的進步，中國前所未有地被世界所需要。」

文章強調，中國政府對於特朗普近來的言論作出明智的反應。在G7峰會最後一日，國務院副總理劉鶴出席活動時呼籲在貿易問題上保持冷靜，這使得7國領導人至少可以暫時安撫市場和分析師。

文章最後指出，中國和美國必須找到達成貿易協定的途徑。正如法國總統馬克龍指出，解決中美緊張關係的長期辦法的重要組成部份就是改革世界貿易組織。

（中國日報）