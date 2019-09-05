黃之鋒抵台尋求支持　人民日報：「港獨」勾連「台獨」死路一條

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉等人周二（3日）到訪台灣，拜會民進黨與時代力量，並出席活動，呼籲台灣人在中國大陸10月1日國慶之前，站上街頭聲援香港。 大陸官媒《人民日報》海外版今天（5日）發表評論文章指出，在香港亂象未靖之際，兩「獨」再次合流，商量着如何給香港添亂，給內地添堵。「但是，除了能製造點同病相憐、抱團取暖的幻覺之外，他們註定一無所獲。」

3人與時代力量立法院黨團總召（黨主席）徐永明、立委黃國昌、黨團主任陳惠敏等人會面。（中央社）

文章稱，「港獨」與「台獨」不乏共同語言，但兩「獨」自說自話、自娛自樂的迷幻氣氛，儼如一場嗑藥「轟趴」（home party）。他們的話只有反過來聽，才接近事實。大陸一直全力改善兩岸關係，是民進黨的「台獨」和「聯美抗中」將兩岸關係推到了危險邊緣；內地對香港的支持從來不遺餘力，「港獨」分子卻不斷在兩地間製造裂隙，試圖破壞「一國兩制」。

文章指，香港問題絕非國際問題，純屬中國內政，而試圖插手的外部勢力，毫無例外都抱着遏制中國、從中漁利的政治目的，無一真心關注香港的「人權」或別的任何利益。

對於黃之鋒稱，香港和台灣同樣面對北京壓迫，是命運共同體，文章就表示，大陸、台灣、香港才是真正的命運共同體。港台問題的肇因，始自中國弱亂，列強外侮。香港和台灣要有光明的未來，離不開中華民族的偉大復興。「台獨」和「港獨」口中所謂的「命運共同體」，其真實含義就是兩「獨」締結「抗中同盟」，旨在引狼入室，分裂中國，其唯一功效就是禍國殃民、禍亂港台。

黃之鋒呼籲台灣人站上街頭聲援香港，台灣總統蔡英文回應指「支持但不介入」，會在必要時提供香港人民必要協助。（中央社）

指民進黨只為選舉利益

文章強調，跟以往一樣，黃之鋒等「港獨」分子再一次在台大肆攻擊「一國兩制」，民進黨則為之擊節叫好，同聲相和。長期以來，「港獨」分子和香港極端反對派人士通過表演式的「現身說法」給「一國兩制」潑了許多髒水。而民進黨早已把攻擊「一國兩制」定為2020年大選的選戰主軸，有「港獨」前來背書，自然喜出望外。民進黨此次出錢出力、明裏暗裏地支持香港激進暴力示威，為的無非是自己的選舉利益。

文章最後說，「港獨」「台獨」一起高喊「反中」，看似頗有互為犄角互抬聲勢的味道，但這種逆歷史潮流而動的錯亂行徑，必將被歷史所唾棄。今日中國發展蒸蒸日上，「一國兩制」的巨大成功有目共睹，「中華兒女協力奔向偉大復興，共同過上好日子」是14億中國人最大的民意。兩「獨」逆流而動，終究死路一條。

（人民日報海外版）