【觀察】「港台合流」觸碰政治紅線　台灣須警惕「情緒勒索」

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉一行，9月3日飛赴台灣，隨即展開馬不停蹄行程，拜會政黨團體，並參加民進黨副秘書長林飛帆主持的座談活動。

儘管台灣官方並未對於黃之鋒所提通過《難民法》或下修台灣《港澳條例》門檻、給予港人政治庇護等訴求有正面直接的呼應，但從黃之鋒所扮演的「國際衝組」（ 衝組，台灣用語，指不受人左右向前沖的「行動派」）角色，以及台灣執政黨目前「抗中護台」主旋律來看，雙方見面在政治上各取所需，合演一齣對抗中共的大戲，既挑戰中共轄有香港主權的正當性，也踩在兩岸關係極其脆弱敏感的政治紅線上。

香港眾志秘書長黃之鋒（圖）4日晚間出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會。（中央社）

香港這場衝突難解的反修例運動，雖言「無大台」，但類似黃之鋒等自佔中運動冒出頭的反對派人物，積極在港台和國際之間進行串連行動，不斷呼籲外部勢力介入香港局勢。黃之鋒雖然曾於8月17日接受美國之音（VOA）專訪時稱「我自己並不主張香港獨立」，但他和周永康於9月2日聯名投書美國《紐約時報》，明確表達這場運動是在挑戰中國政府合法性的立場，並公開要求美國表決通過《香港人權與民主法案》，對「干預香港事務的中國官員進行懲罰」。

從這篇投書來看，黃之鋒等人所操持的「民主自由」話語，難掩飾遊走「港獨」邊緣的目標，以「兩制」為名衝撞「一國」的根本性框架。投書刊登之後，黃之鋒等人立刻轉赴台灣，希望官方和民間提供有力支援；且在德國總理默克爾（Angela Merkel）訪華前夕投書德媒，呼籲德方向北京就香港處境「表達關切」，並轉達訴求。再加上此前他曾和美國駐港澳總領事館政治組主管會面，這類作為目的都致使香港問題國際化，而中共官媒新華社更是直接將黃之鋒定性為「港獨」組織頭目。

黃之鋒此番在被捕保釋後，立即起身赴台，其訴求相當明確，希望在中共建政70周年之前，「全台總動員」支持香港民主。朱凱迪也補充道，「如果有百萬台灣人站到凱道上，會比百萬美國人站出來更有用，因為中國不會在意美國人站出來，但如果有百萬台灣人站出來，中國會去思考如何對待香港」。

香港眾志秘書長黃之鋒（中）、立法會議員朱凱迪（左2）、學聯前副秘書長岑敖暉（右2）4日到台北市議會拜會時代力量黨團，包含時力議員黃鬱芬（左）、林穎孟（右）等人與會。（中央社）

也就是說，他們不只希望台方在法律上提供協助，也希望台灣社會在香港問題上有更為具體的行動。相對於此，民進黨嘴上說「撐香港」，但在實際作為上則給黃之鋒等人碰軟釘子。台行政院長蘇貞昌說「相關法制已非常完備」，林飛帆說「這件事情由民間來發起會比執政黨更為適合」，蔡英文最新的回應是「支持且關心港人追求自由民主訴求，但不會介入」。其實民進黨心中相當清楚，一旦在香港問題上越過了紅線，非但不一定對自己是利多，還可能擦槍走火，引來兩岸之間的地動山搖。

然而，幾乎靠「亡國感」在總統選戰中殺出重圍的民進黨，怎麼可能會輕易放掉黃之鋒等人攜來台灣的「彈藥」。民進黨方面不只由黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉親自接見，高調召開記者會、大方秀出合照，黃之鋒接過麥克風說出的第一句話就是：「感謝民進黨的邀請……」，無論究竟是由誰邀請，雙方「並肩作戰」的味道已經是相當濃厚了。 除此之外，黃之鋒一行在台行程，多有目前身負民進黨中央黨職的林飛帆陪同，兩人在台灣太陽花和香港佔中前後即有互訪接觸，此次在台灣「相聚」顯然也是要營造出台港「反中」力量相互聲援的氛圍。

蔡英文表示，「支持且關心港人追求自由民主訴求，但不會介入」。（中央社）

台灣民進黨政府對於香港事態「猶抱琵琶半遮面」的支援方式，對於目前嚴重缺乏政治互信基礎的兩岸關係來說，確實造成了緊張升温。原香港特首董建華公開表示，外部勢力「種種跡象都指向台灣和美國」；大陸國務院港澳辦發言人楊光在回應記者提問時強調，西方政客和台灣「公然站在前台，指手畫腳」；國台辦更是兩度批評，要求民進黨「收回伸向香港的黑手」、「停止破壞香港特區的法治」。近日大陸海協會副會長孫亞夫則稱，民進黨及其當局利用香港混亂局面攻擊「一國兩制」，批評蔡英文是「製造槍、製造炮」向大陸射擊。

北京方面這一連串的發言，是在對兩岸關係提出示警，期間中國大陸更是透過暫停陸客自由行、參加金馬影展等手段對台灣出手，針對的就是民進黨借著修法、香港問題等操作，往「台獨」方向靠攏。

事實上，北京所在意的不只是台方對香港動亂提供了什麼樣的協助，更為在意的是「港獨」和「台獨」是否合流？台灣可以對民主自由等價值觀有所堅持，但是不是有必要為了選舉利益，無論是在表面上還是實際上和黃之鋒等人曖昧不清，硬是把台灣帶向兩岸的風口浪尖上？這恐怕是台灣執政黨必須三思之處。

曾在陳水扁時期擔任過台灣陸委會副主委的學者黃介正，近日接受多維新聞訪問時也提出了其憂心所在，他指出台港不應過度連結，民進黨政府倘為自己獲利而操作失當，不但無法協助香港長遠民主，反而可能將香港推下即時的深淵。

平心而論，香港的亂局在一國兩制原則下，應由中共、港府和香港社會共同面對，共同化解。當地時間9月4日傍晚，香港特首林鄭月娥正式宣佈撤回《逃犯條例》修法草案，香港的僵局出現了轉圜的空間；然而，在此之前，人還在台灣的黃之鋒先打了一劑「預防針」：「在港人不能民主選出特首、決定自己的未來以前，抗議不會停止」，言下之意即香港的動亂不會隨著港府遞出橄欖枝而全然消停。黃之鋒在國際「奔走」、來台灣求援，其動機明顯，港台之間就算有再多的歷史和情感連結，也得警惕黃之鋒對台灣的「情緒勒索」。