【觀察】傳達中央最新定論　港澳辦釋放了哪些重要信號？

9月3日，國新辦舉行新聞發佈會，港澳辦發言人就香港當前局勢發表看法。時隔7月29日同樣聚焦香港的新聞發佈會以及8月7日香港局勢座談會約有一個月時間，此次發佈會傳達了中央層面在香港問題上的最新表態與權威聲音，釋放了諸多值得關注的重要信號。

首先，相比於以前幾次關於香港局勢的表態，港澳辦發言人在此次新聞發佈會裏的說法，發出了中央層面的最新定論，而且可以說是最全面、最直接、最明確的一次。對於香港局勢當下研判和未來走向極具指示意義。

中央對香港一直保持密切關注，並有全面準確的把握。發言人介紹香港最新情況時首先列述了香港各階層、各界別動向，港府和港警的工作成果，違法暴力種種表現，並且提出香港當前「最大的危險」、「最大的民意」、「最大的公約數」。其描述之全面、深入和細緻，以往罕見。

對香港整體問題進行理性的分析與切割。發言人提出的「三點意見」裏的第二點是「希望大家把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰『一國兩制』底線的行徑區分開來。」而且在闡述違法暴力行為時，多次使用「少數暴徒」的說法，可見對香港「反修例運動」有着理性、清醒的認識，沒有將和平表達訴求的遊行集會人士與激進暴力者一概而論。

展現「統」「戰」兩種手法雙管齊下的思維，而且「戰」在「統」前。這主要體現在對港府和港警的評價上。發言人在闡述香港局勢積極變化部分，首先表揚了港府和警隊「堅決依法打擊違法犯罪活動」，稍後才表揚「林鄭月娥行政長官和特區政府有關部門積極與社會各界展開對話交流」。這也體現在對「止暴制亂、恢復秩序」提及了10次，再度強調這是「香港當前壓倒一切的」任務等方面。

9月3日，國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光表示，現在已經到了維護「一國兩制」原則底線、維護香港繁榮穩定的重要關頭，並提出三點意見。（中新社）

值得一提的是，發言人再一次確認了早前港澳辦對香港出現「恐怖主義」的說法，通過舉出香港新近出現的「攬炒」一詞意思是「拉着大家一起死」等多個案例稱，「分明地聞到了恐怖的氣息」，並說有人指他們的行為帶有明顯的「恐怖性」。這種說法為進一步以更強硬手段打擊暴力行為做了一定的鋪墊。

明確解放軍駐港部隊的定位，首次指出出動駐軍不意味着「一國兩制」的終結。發言人引用了香港基本法第14條和第18條規定，特別是第18條規定意味着中央層面掌握着出動駐港部隊的主動性，並非只有在港府請求的情況下才可出兵。

而其否認出動駐軍意味着「一國兩制」終結觀點的說法，則進一步給予駐港部隊保障香港根本秩序、處理極端事態的合法性，拓展了可操作空間。

揭開「五大訴求」背後的動機，拒絕反對派所主張的「雙普選」。發言人稱「必須毫不含糊地指出……一些激進分子打着『五大訴求』的旗號，不是在表達什麼訴求，而是赤裸裸的『政治恐嚇』、『政治要挾』」。

發言人還着重剖析和定性了「反對派」所主張的所謂「雙普選」，指稱「反對派」想要的普選制度是為「奪取香港的最高管治權」，而這種想法是「打錯了算盤」，香港的政治制度包括普選制度必須服從和服務於香港是中國領土的政治地位。

儘管9月4日林鄭表態宣布撤回《逃犯條例》修訂草案，認可了「五大訴求」中的第一項，其實與港澳辦的表態並無實質衝突。

為香港後續治理開出「藥方」。發言人稱「這次風波折射出香港社會一些深層次矛盾和問題已經到了必須高度重視並採取有效措施加以解決的時候。」這些問題包括年輕人住房難、貧富差距大、向上流動難等社會問題。另外，最後還補充了香港國民教育，特別是國家意識培養的問題，並且直言香港政府和全體市民「要把這一項任務作為一個重要工作」。

尊重香港「高度自治權」，寄望香港自身形成合力以解決問題。港澳辦提出的「三點意見」裏的第一點就是希望香港政府和香港社會各界人士圍繞「止暴制亂、恢復秩序」進一步凝聚共識並付諸行動。並且三次做出「中央堅定不移地支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政」類似表態。當然，其所支持的是後者的「依法施政」，而不僅僅是行政長官和特區政府。

整體看來，港澳辦在國新辦新聞發佈會上的這次表態，比以往都更全面準確地亮明瞭中央的立場態度，傳達了中央的權威聲音，其中一些口語化的言詞，可能更是一字不差地直接複述了中央最高層面的說法。

而且，這次表態基本回應了香港反修例運動以來所有相關的重大事項，為香港各個方面進行了一次指南，對於問題、原則、底線、方法、關係的「正本清源」近乎一次「攤牌」。這也是「一國兩制」框架之下，中央層面當前應當盡到的責任與作為。