外交部談王毅訪朝：就推動兩國關係進一步發展達成重要共識

中國國務委員兼外交部長王毅9月2日至4日訪問朝鮮，他周三（4日）在平壤會見朝鮮勞動黨中央副委員長、政治局委員、國際部部長李洙墉。 對於王毅此次訪朝行程，中國外交部發言人耿爽今天（5日）在例行記者會上表示，雙方就如何以建交70周年為契機，推動兩國關係進一步發展達成了重要共識。

中國外長王毅（左二）9月4日訪問朝鮮時，與朝鮮勞動黨中央副委員長兼國際部部長李洙墉（右二）會面。（新華社）

耿爽還提及，這次訪問是雙方紀念中朝建交70周年活動的一環，訪問取得成功。雙方還就當前朝鮮半島局勢進行深入討論，十分及時與必要。

據朝中社與朝鮮中央電視台此前報道，朝鮮政府周一（2日）晚在萬壽台議事堂舉行宴會，歡迎王毅到訪，朝鮮外務相李勇浩和有關部門官員參加宴會。

另據新華社報道，王毅周二（3日）專程前往平安南道安州市，祭掃中國人民志願軍烈士陵園。據報道，這座陵園長眠着在朝鮮戰爭清川江鐵路運輸線戰役中遇難的1156名中國人民志願軍鐵道兵。

朝中社報道稱，王毅周三（4日）在平壤會見李洙墉時表示，兩國老一輩領導人締造的中朝傳統友誼是戰勝70年歷史考驗的共同寶貴精神財富，希望雙方共同努力維護、鞏固、發展中朝友好關係，從而迎接光明未來。他亦相信朝鮮在金正恩的領導下，可以圓滿克服前進道路上的一切困難，實現勞動黨提出的戰略路線和目標。

李洙墉則說，朝中兩國領導人達成的共識需要貫徹執行，而兩國正值建交70周年，朝中傳統友好合作關係升華和發展酊新的高階段。

報道又提到，王毅結束訪問前，曾經參觀一間位於平壤的兒童食品廠。另外，有分析認為，王毅或利用這次訪問與朝鮮商討金正恩10月訪華安排，而他此行並沒有與金正恩會面。