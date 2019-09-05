雲南司法副廳長落馬　曾任昆明公安局長　下屬因「孫小果案」被查

雲南省紀委監委周三（4日）通報，該省司法廳黨委委員、副廳長趙立功涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。 據內媒報道，趙立功曾任昆明市公安局局長。在孫小果案中，趙立功的下屬楊勁松、李進先後被查。

趙立功曾在2010年6月至2015年8月任昆明市公安局局長。在孫小果案中，趙立功的下屬楊勁松、李進先後被查。（資料圖片）

公開資料顯示，現年57歲的趙立功原籍山西太原，1991年起先後擔任雲南省公安廳八處秘書科副科長、科長；邊管科科長；刑警總隊偵查處處長；刑警總隊副總隊長；紅河州公安局局長；刑偵總隊工作負責人、總隊長。及至2010年6月，他開始出任昆明市公安局局長；昆明市副市長、市公安局局長；2015年8月則出任省司法廳黨委委員、副廳長至今。

惡霸孫小果「死而復生」案引發社會廣泛關注。（網絡圖片）

趙立功任昆明市公安局局長時，楊勁松曾任昆明市公安局副局長。今年7月，楊勁松因孫小果案被查。除楊勁松外，趙立功的另一名下屬李進也牽涉孫小果案。李進在今年1月擬任昆明市公安局副局長，但最終擔任該職務的換了其他人，李進落馬。

據此前報道，孫小果早在1998年2月因強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪等多項罪名，被昆明市中級人民法院判處死刑，而在此之前他也曾多次犯案。

但孫小果被判死刑後，竟「死而復生」神秘地出獄，更一度改名換姓經營飲食業、獲得港澳通行證出遊。中央掃黑除惡第20督導組今年4月進駐雲南期間，孫小果又成為在掃黑除惡中被打掉的「黑幫老大」，背後內情持續引起內地輿論關注。

此前有官媒分析稱，在孫小果案中，雲南的法院、公安、司法、監獄系統全部涉案。今年7月，新華社發布消息稱，雲南高院依法對孫小果案啟動再審，被查涉案公職人員和重要關係人增至20人。