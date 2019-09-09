馬雲明日卸任　內地自媒體：留下一個奇蹟、兩大爭議、四大挑戰

明日（10日）是內地電商巨頭「阿里巴巴」成立20周年，董事局主席馬雲將於當日正式卸任，但仍將繼續擔任集團董事，直至明年任期結束。 自馬雲去年「預告」交棒卸任後，消息一直廣受討論。有內地自媒體刊文分析，他為阿里巴巴留下一個奇蹟、兩大爭議、四大挑戰。

馬雲將於明日正式卸任，但仍將繼續擔任集團董事會成員。（視覺中國）

文章由自媒體「魔鐵的世界」所撰，首發於「騰訊科技」。文中寫道，從中學英語老師到超級富翁，從對互聯網技術一竅不通到發展電子商務，馬雲的創業故事是「一個奇蹟」。他一路自學成材，其中歷經大小商戰數十次，形成B2B（阿里巴巴）、B2C（天貓商城）、C2C（淘寶網）三種商業形態，全方位覆蓋電子商務市場，再輔以支付寶這一金融工具，建成龐大商業帝國。馬雲已經成為傳奇「商業大佬」、「創業教父」，真真假假的傳奇故事，在坊間流傳。

忽視短期盈利，先收割流量打敗對手獨佔市場，再探索流量變現模式，幾乎被後續創業公司奉為圭臬，導致資本推動的「燒錢大戰」頻頻上演。最轟動的就是熱度剛過去不久的網路直播和共享經濟創業潮。（視覺中國）

「燒錢大戰」頻頻上演

文章指出，執掌阿里巴巴20年來，環繞馬雲的還有此起彼伏的爭議。爭議來源之一，是淘寶網於2006年推行的「招財進寶」活動。當時淘寶網和eBay之間的勝負已定，馬雲需要找到生財之道，便透過該活動，讓賣家付費後將自己的商品放在最顯眼的位置。但不少賣家認為，馬雲違背淘寶三年免費的承諾，活動終在賣家們投票決定後停止。

此後，淘寶卻又開始嘗試其它流量變現方式，比如「淘寶直通車」、「首頁廣告位售賣」等盈利手段，以及收取技術服務費、銷售扣點、保證金等費用。結果，阿里巴巴「大賺特賺」，平台的中小賣家卻由於運營成本高企而生存困難。

另一爭議則是馬雲和eBay大戰時運用的競爭策略：忽視短期盈利，先收割流量打敗對手獨佔市場，再探索流量變現模式，幾乎被後續創業公司奉為圭臬，導致資本推動的「燒錢大戰」頻頻上演，最轟動的就是熱度剛過去不久的網路直播和共享經濟創業潮，其中共享經濟燒掉人民幣千億元後，「燒出」的共享單車品牌ofo，卻因遲遲未找到盈利模式，最後資金鏈斷裂。

文章指，馬雲卸任後，阿里巴巴留下「四大挑戰」。（視覺中國）

市場競爭激烈 新零售業務仍然虧損

文章稱，馬雲為阿里巴巴留下的「四大挑戰」，其一是京東集團的B2C的商業形態與天貓形成正面競爭態勢，逼得阿里巴巴不得不和蘇寧聯盟對抗；而2016年拼多多強勢崛起，阿里巴巴還沒有找到有效克制的策略，是阿里不敢小覷的對手。

挑戰之二是阿里巴巴的毛利率從剛上市的約80%，一路跌到現在的50%，跌幅37.5%，淨利率從超過50%，跌倒現在的25%左右，跌幅高達50%，兩大關鍵經營指標一路走低。

挑戰之三是阿里巴巴目前的營收支柱仍是電商平台，營收貢獻率達60%到70%，但兩大基本盤淘寶、天貓面臨用戶觸頂壓力，也面對拼多多的正面競爭。

挑戰之四是阿里巴巴的多元化佈局還產生不了利潤，餓了麼、菜鳥、Lazada以及以盒馬鮮生為代表的新零售業務仍虧損，而重要資產螞蟻金服2018年為拓展海外市場，大力補貼用戶，強勢擴張之下由盈轉虧，如何止虧壓力不小。