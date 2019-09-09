國家煙草專賣局原副局長趙洪順涉嫌受賄被提公訴

國家煙草專賣局原副局長趙洪順早前涉嫌嚴重違紀違法被查後，最高人民檢察院今天（9日）發佈消息稱，趙洪順涉嫌受賄一案，江蘇省淮安市人民檢察院已向淮安市中級人民法院提起公訴。

據檢察機關起訴指控，被告人趙洪順利用擔任國家煙草專賣局經濟運行司副司長、安徽省煙草專賣局副局長、國家煙草專賣局發展計劃司司長、副局長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

國家煙草專賣局原副局長趙洪順。（網上圖片）

2019年2月16日，中央紀委國家監委網站宣佈，國家煙草專賣局黨組成員、副局長趙洪順涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2019年3月8日，國務院任免國家工作人員，免去趙洪順的國家煙草專賣局副局長職務。7月12日，據中紀委國家監委網站通報，已給予趙洪順「雙開」處分。

資料顯示，趙洪順從1989年至今一直在煙草系統任職，在2011年10月升任中國煙草專賣局黨組成員、副局長。根據中央紀委國家監委網站顯示，趙洪順是被列入執紀審查的中管幹部。梳理髮現，儘管此前內地煙草系統有多名官員落馬，但是都以地方省局（公司）一把手為主，作為中管幹部的目前只有趙洪順一人。

中國煙草系統之所以腐敗頻發原因包括其壟斷的性質，利潤高。（視覺中國）

據瞭解，中國煙草總公司與中國國家煙草專賣局合署辦公，對全國煙草行業進行集中統一管理，盈利數額巨大。有業內人士分析指出，中國煙草系統之所以腐敗頻發原因包括其壟斷的性質，利潤高；二是地方煙草局歸上一級行政主管部門領導，當地無法插手；三是煙草局所具有的「公司」性質使其在人事任命方面不如公務員考試那樣嚴格。

如此一來，中國煙草系統便成為一個難以監管、用人隨意、油水重的行業，身兼局長和總經理於一身的一把手，要想腐敗簡直輕而易舉。正如同中國的彩票系統貪腐黑幕一樣，在嚴重不透明的制度及監管缺失下，煙草系統的腐敗更應該徹底清查。