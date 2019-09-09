【毛澤東去世43周年】中共黨媒官微齊悼念　侄女公開家族祭拜照片

2019年9月9日是中共前領導人毛澤東去世43周年紀念日，中共黨媒「例行」發文悼念；毛澤東侄女毛小青則罕見公開家族「全家福」。

《人民日報》官方微博發文「今天，紀念一位偉人」，並配上6條毛澤東語錄，包括「一切反動派都是紙老虎」。這種「例行」的紀念同樣發生在今年8月22日的鄧小平誕辰115周年。

《人民日報》官方微博發文「今天，紀念一位偉人」。（截圖）

中央軍委機關報《解放軍報》旗下微博「軍報記者」亦發文紀念毛澤東，但內容與《人民日報》官微一致。新華社則未發文紀念。

中共理論陣地《求是》則重刊中共總書記習近平於2013年12月26日在紀念毛澤東誕辰120周年座談會上的講話。

當時，習近平說，毛澤東思想旗幟丟不得；不能把歷史逆境中的挫折簡單歸咎於個人；不能因為他們偉大就把他們像神那樣頂禮膜拜，不能因為他們有失誤就全盤否定。

共青團中央官微則在置頂微博中發佈紀念毛澤東的視頻和文字信息，文字寫有「他說，歷史是人民創造的；他說，世界是你們的，也是我們的，但是歸根結底是你們的；他說，人民萬歲......」視頻則回顧毛澤東的種種經歷。

中共中央和國家機關工委旗下雜誌《紫光閣》官微亦發佈與共青團中央一致的內容。

除中共黨媒官方微博外，毛澤東侄女毛小青在個人微博發佈「永遠的懷念」文章，並配上家族人員在北京毛主席紀念堂祭拜毛澤東的照片。

毛小青是毛澤東堂兄毛澤連的女兒，現為毛小青美食城董事長，湖南省政協委員，兼毛澤東養生飲食文化研究會副秘書長等職務。

2018年9月9日毛澤東逝世42周年紀念日，毛澤東後代當天齊聚北京。（資料圖片）

不過，毛澤東唯一嫡孫毛新宇並未現身，也未發佈相關悼念言論。毛新宇新近露面是在9月3日，他參加北京101中學開學典禮，並做演講。去年毛澤東逝世42周年紀念日。毛澤東後代當天齊聚北京，包括毛澤東女兒李敏以及家人，嫡孫毛新宇一家等。