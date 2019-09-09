受賄逾2千萬行賄過百萬　晉商銀行原副行長栗建強判囚13年

9月6日（上周五），晉城市中院公開宣判晉商銀行原黨委委員、董事、副行長栗建強受賄、行賄案。 栗建強犯受賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金200萬元（人民幣，下同）；犯行賄罪判處有期徒刑3年；數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，並處罰金200萬元；對栗建強受賄所得財物及其孳息全部予以追繳，上繳國庫。

晉城市中院一審公開開庭審理此案時的情景。（山西高院）

經晉城市中院審理查明，2002年至2017年，栗建強在任中國工商銀行大同市分行行長、運城市分行行長、太原市商業銀行行長、晉商銀行副行長期間，利用職務便利，非法收受他人財物折合共計2005.67萬元，為他人謀取利益；為謀取不正當利益，向他人行賄，折合110萬元。

晉城市中院認為栗建強構成受賄罪、行賄罪，受賄數額特別巨大，行賄情節嚴重，應依法懲處。鑑於栗建強到案後如實供述自己罪行，主動交待辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實、追訴前主動交待行賄行為，認罪悔罪，積極退繳全部贓款贓物、繳納罰金，依法對其犯受賄罪從輕處罰，犯行賄罪減輕處罰。遂作出上述判決。

據內媒本年4月報道，晉城市中院一審公開開庭審理此案時，案情指在2007年7月，栗建強將收受他人的珍貴郵票《庚申年》猴票一版（經鑑定價值110萬元）用於行賄。

（綜合報道）