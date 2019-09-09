中國外交部再批蓬佩奧涉疆言論：罔顧事實　說三道四

中國外交部再就美國國務卿蓬佩奧最新發表的涉疆言論表態。外交部發言人華春瑩今天（9日）表示這已經不是第一次美方官員罔顧事實，對中國的治疆政策說三道四。中方對於美方官員嚴重干涉中國內政的行為，表達強烈的不滿和堅決反對。 事實上，在新疆問題上，蓬佩奧已經多次發聲批評中國，外交部已經進行過多次反駁，並曾表示蓬佩奧醉心於編織謊言和謬論。

美國國務卿蓬佩奧上週五（9月6日）表示，將利用本月聯合國大會，說服各國就新疆問題向中國「喊話」。蓬佩奧表示，在新疆不斷擴大的監視和拘留運動中，維吾爾人和其他穆斯林少數族裔遭受了大規模的壓迫。他並重複早前說法，形容中國對待維吾爾人的方式，可能會成為本世紀世界上最嚴重的污點之一。

中國外交部發言人華春瑩再批蓬佩奧涉疆言論：罔顧事實說三道四。（中國外交部網站）

華春瑩表示，新疆事務屬於中國內政，他國無權干涉。她還強調，中國政府已經發表白皮書，全面地介紹新疆地方政府依法設立的職業技能教育培訓中心。她表示，中國對新疆進行教育培訓工作，目的是為了使新疆社會大局穩定，並幫助特定人士擺脱極端思想毒害。這與世界上其他很多國家已經採取的去極端化和預防恐怖主義的措施本質上沒有什麼區別。正是因為採取了這些措施，當前新疆社會大局穩定，經濟發展勢頭良好，各民族和諧相處，已經三年沒有發生恐怖襲擊事件。新疆各族人民都廣泛地支持政府反恐與維穩的舉措。

多國記者在新疆多地參與由國新辦主辦的主題採訪活動，與「職業技能教育培訓中心」學員、伊斯蘭教教職人員面對面交流。（新華社）

華春瑩指出，一段時間以來，有來自不少國家的駐華大使和使節代表去新疆參觀訪問，他們實地參觀了解新疆經濟社會各方面的發展情況，包括也去了解了新疆職業技能教育培訓中心的情況。去過的人都積極地評價中國政府在依法打擊並預防恐怖主義等方面所做的工作，認為新疆的成功經驗值得學習和借鑑。

華春瑩強調「清者自清，濁者自濁」，美方政客的謊言蒙騙不了世人，只會進一步暴露不可告人的政治目的。呼籲美方摘下有色眼鏡，摒棄陳舊過時的冷戰思維，停止利用新疆問題干涉中國內政，停止抹黑攻擊中國的言行，多做有利於中美互信和合作的事情，而不是相反。

國際社會對新疆再教育營的爭論激烈，中國通過邀請駐華外國使節訪問新疆，主動公布新疆更多信息，發佈白皮書等給予回應。

據悉，國務院新聞辦公室於8月16日發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，指出新疆開展教培工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義。7月21日，中國官方推出《新疆的若干歷史問題》白皮書，直指新疆從來不是「東突厥斯坦」，是中國領土不可分割的一部分，且重點調強調了對新疆的宗教立場。在更早前的3月，中國官方還發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書。