【中美貿易戰】金燦榮：談判協議已達八成　餘下兩成美只能讓步

處於邊打邊談的中美貿易戰已逾一年時間，何時能結束成為外界最關注的話題之一。 北京學者金燦榮預測，中美實際上都有迫切達成貿易協議的需要，兩國在11月份的智利APEC會議達成的概率有六七成。他又指，貿易談判已談妥八成，其餘兩成涉及中國國家主權、安全和發展等核心利益，中國沒法在這些方面讓步，只能由美國讓步。

中美貿易戰仍在持續，習近平（右）不願在核心利益上讓步。（AFP）

9月5日，中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通電話，確認兩國將於10月初在華盛頓舉行第十三輪貿易談判。中國商務部稱，希望新談判「取得實質性進展」。

對此，專注研究中美關係的中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在個人微博發文稱，他認為中美會在11月份舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會達成貿易協議。不過他也說，這種預測不是百分之百成功，可能性在六七成，談崩也有可能。

對於過去一年多的中美貿易談判，金燦榮認為中國已做出很大讓步，譬如在平衡中美貿易、開放市場、改進政策等方面均在一定程度上同意美國的要求，佔整個談判內容的八成。

而剩下的兩成則是中美貿易戰「卡殼」的關鍵，包括美國要求放棄「中國製造2025」，改革國有企業比例、設立監督機制。金燦榮認為，這兩成沒法讓步，已牽涉國家主權、安全和發展等核心利益。

金燦榮指出，當下的問題是在美國那邊，中美貿易談判已談妥八成的內容，剩下的兩成需要美國來讓步，而且只能是美國來讓步。給美國的選擇只有「零」和「八成」，沒有「百分之百」的選項，它要不着的原因在於中國的實力擺在那裏。而且為應對風險，中國也已有反應，譬如投資晶片，持續進行產業升級等。他覺得貿易戰短期內對中國是痛苦的事，但長期不一定是個壞事，可能是個好事。