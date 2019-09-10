誣稱中共女烈士與多名男子上床　近800萬粉絲微博帳號被封

微博上一個日均閲讀量達百萬以上，擁有近八百萬粉絲的著名歷史博主「稗官野記」近日因涉嫌「散播不實謠言」，侮辱革命先烈被網友舉報。中國社會科學院中國歷史研究院隨後點名批評，指當中內容純屬造謠，隨後該微博帳戶被舉報關閉。 「稗官野記」在2013年曾發文，誣稱中共追認的抗戰革命女烈士江竹筠為要求男生加入共產黨，同意與每個男生上床。

「稗官野記」被封號前，在新浪微博上的身份為「歷史博主」，擁有790萬粉絲，日均閲讀量在100萬以上。（網絡圖片）

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根據網絡截圖，「稗官野記」於2013年4月發表關於江竹筠的文章，文章除了聲稱江竹筠為了要求男生加入共產黨，同意與每個男生上床，還指江竹筠和已有妻兒的男子「未婚先孕」。中國歷史研究院本月8日（周日）在微博上指出，「稗官野記」的這篇文章純屬造謠，又發布闢謠文章。

「稗官野記」早前也曾發布一系列有關「民國四大美男」的文章，中國歷史研究院在同日又點名批評，指「民國時期不存在『四大美男子』說法，此說起源於20世紀90年代地攤文學」。

官媒《北京日報》的報道指，網友表示，「稗官野記」早就多次扭曲歷史，劣跡斑斑。這篇侮辱江竹筠的文章雖在《中華人民共和國英雄烈士保護法》正式施行之前發布，但這種斷章取義博取眼球的做法，其心可誅。

《中華人民共和國英雄烈士保護法》在2018年5月1日正式施行，禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神。英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽受法律保護。任何組織和個人不得在公共場所、互聯網或者利用廣播電視、電影、出版物等，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽。

帳號被指散播淫穢小說

目前「稗官野記」的帳號已被查封，微博搜索也查無此號。該帳號近日還被網友曝光「撰寫淫穢小說進行公開傳播」，已經涉嫌觸犯了法律，中國歷史研究院對此回應稱：「不能打著歷史文化的名義傳播、製售淫穢色情信息，是否涉嫌違法還要由公安部門調查」。

（綜合報道）