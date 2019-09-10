【逃犯條例】治安戰線「治標」漸奏效　建制人物提倡「政治方案」

自特首林鄭月娥於9月4日宣布，正式撤回逃犯條例修訂草案，國務院港澳辦暫未有公開表態。 不過按目前局勢所見，對北京而言，「兩線作戰」方針依然適用，一是治安戰線上「止暴制亂」，二是輿論戰線上爭取「被誤導、被裹挾的善良市民」回心轉意，故此靜觀其變也不是大問題。

港澳辦：「止暴制亂」沒有「中間地帶」

「止暴制亂」是北京下達的「硬任務」。上星期港澳辦便特意提到，「止暴制亂」沒有「中間地帶」，容不得猶豫、徘徊和動搖，意在向建制陣營和商界表明，恢復秩序是壓倒一切的當務之急，屬於北京眼中「大是大非」的「原則問題」，各方應就此團結一致。

實則從治安戰線看，香港警隊已大致掌握「流水式」衝擊的套路，重兵部署於各交通要衝和地鐵站，迅速堵截封鎖，並且採取更強硬手段，例如相比過往以驅散人群為主，警方於8月31日派出大批警員，追入太子站和地鐵車廂，使用警棍和胡椒噴霧，大規模圍捕示威者。

不過太子站事件引發流言四起，傳出831衝突中有被捕人士受傷死亡，警方幾經澄清無效，以至上星期引發新一輪抗議，太子站B出口布滿鮮花和橫額，旁邊旺角警署則成為衝擊目標，警民衝突進入社區日常生活。由此可見，政治問題難用治安手段解決，難保不會終有一天擦槍走火，致令事態更趨失控。

撤修例後矛頭轉向警民衝突

若論短期輿論戰線，《AM730》老闆施永青即在9月6日專欄提出「政治方案」，他一向批評「攬炒」心態，直言激進示威者誤以為可憑武力脅迫北京，是次他則開宗明義地呼籲政府「先撤回草案」，「再遏抑警力」。

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該文指出，雖然港府已撤回修例，但示威矛頭亦將指向警民衝突，故此警方可考慮劃定底線，表明示威者如不衝擊政府機關，不危及人命財產，警方就不會使用防暴裝備，並且「盡量退讓，避免衝突」。施永青認為，港府可藉此證明執法行動有理有節，從而爭取輿論支持。

曾鈺成籲決策者「反求諸己」

至於長遠治本策略，立法會前主席曾鈺成認同，「香港警隊克制，有專業水平」，但他亦在831衝突前於《AM730》專欄指出，即使特區政府依靠警力可以成功「止暴制亂」，把示威活動壓力下去，也不能紓緩社會上的對抗情緒，避免波及粵港澳大灣區發展，打擊兩岸和平統一前景。

太子站外有人燒衣、獻花。(陳浩然攝)

當時曾鈺成勸籲決策者不要輕易「怨勝己者」，歸咎「外部勢力」，而是要「反求諸己」，檢討施政得失。如今港府撤回修例，曾鈺成亦在中央社訪中點明，示威浪潮有兩大源頭，就是普選無望以及社會不公：「政治沒民主，經濟又沒民主，這讓年輕人看不到前途。」

政經「深層次矛盾」待化解

其實不分政治陣營，各方都明白警力「止暴制亂」只能治標，治本之法在於解決社會「深層次矛盾」，至低限度要提供路線藍圖。

《香港01》便提倡政府審時度勢，成立專責委員會，考慮特赦被捕人士或減輕其罪責，並探討經濟和政制改革。經濟民生是矛盾的基礎，港府不應單從「生產」角度看經濟，還須兼顧「分配」，以期經濟發展能裨益市民生計，當然過程中如觸動既得利益群體，屆時北京的支援亦舉足輕重。

另一方面，雖則局勢未定之前不便討論，但雙普選是《基本法》的政治承諾，也是香港人心中長久以來的政治信仰。如果繼續迴避政改，就算港府成功化解經濟民生矛盾，一旦遇上修訂逃犯條例之類爆發點，也可能會再陷管治危機。有見及此，北京或可考慮在適當時機，再次推行政改，徹底拔去雙普選這根刺。