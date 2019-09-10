華外交部回應美國60科研組織聯署：停止無端限制中國學生學者

撰文：朱加樟
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在中美貿易戰、科技戰的背景下，美國持續以保障國家安全為由出手針對華裔學者及學生，包括促請大學設立監管渠道監視他們。
美國60家科學、工程學和教育組織4日（上週三）聯名發表公開信，呼籲美國政府在保持開放及保障國家安全之間取得平衡，避免採取「過於寬泛」的措施來針對外藉人士，損害科研機構的利益。
中國外交部10日（週二）回應稱，希望美方停止對在美中國學生學者的無端限制和滋擾，多做有利於中美人文交流的事情。
美國哥倫比亞大學校長波林傑近日稱，聯邦調查局（FBI）促請大學設立監管渠道監視其他國籍的學生和訪問學者，尤其是華裔學生及學者。波林傑稱哥倫比亞大學不會這樣做。（資料圖片）
聯名發表公開信的60家組織包括美國物理學會、美國化學學會和美國天文學會等。他們向美國白宮科技政策辦公室、國家科學基金會、國家衛生研究院、能源部和國防部官員發出這封公開信。
外交部發言人華春瑩表示，這已經不是第一次美國科研界發出此類呼聲，對美國政府打壓外國科學家和國際科技交流的行為表示明確反對。美國國內也已經有多所知名大學的負責人先後公開發聲支持國際人才交流與科研合作，反對美國執法和情報機構對中美正常科技、教育交流無端設限。這充分表明加強中美人文交流合乎民意、順應民心，符合雙方的共同利益。
華春瑩續稱，希望美方有關部門認真傾聽國內及國際社會的理性聲音，停止對在美中國學生學者的無端限制和滋擾，保障他們的正當權益，多做有利於中美人文交流的事情。
（綜合報道）