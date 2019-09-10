華外交部回應美國60科研組織聯署：停止無端限制中國學生學者

在中美貿易戰、科技戰的背景下，美國持續以保障國家安全為由出手針對華裔學者及學生，包括促請大學設立監管渠道監視他們。

美國60家科學、工程學和教育組織4日（上週三）聯名發表公開信，呼籲美國政府在保持開放及保障國家安全之間取得平衡，避免採取「過於寬泛」的措施來針對外藉人士，損害科研機構的利益。

中國外交部10日（週二）回應稱，希望美方停止對在美中國學生學者的無端限制和滋擾，多做有利於中美人文交流的事情。