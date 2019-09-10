【中美貿易戰】李克強劉鶴密集「場外活動」 　欲借美商界施壓談判

中美第十三輪貿易談判確定10月初舉行後，中國領導層頻繁露面會見美國政商界人士，就中美貿易戰再次釋放明確態度。

今天（10日），國務院總理李克強在中南海紫光閣會見出席中美企業家對話會的美國代表。美國工商企業界和前高官代表就中美貿易戰發表看法和建議。

9月10日，國務院總理李克強在中南海紫光閣會見出席中美企業家對話會的美國代表。（央視截圖）

李克強表示，中美在過去的40年中實現互利共贏，雙方應按平等和相互尊重的原則求同存異，找到雙方都可以接受的解決分歧的辦法。

李克強指出，中國對外開放的大門會越開越大，更加重視保護知識產權。中國擁有廣闊的市場，歡迎美國企業擴大對華經貿投資合作。

美國代表稱，將秉持長遠眼光看待當下美中經貿摩擦，反對削弱同中國經濟關係的作法，絕不願看到美中經貿脱鈎，希望兩國談判取得積極進展，盡早達成協議。

國家發改委主任何立峰、國務院前副總理曾培炎參與會見活動。

9月10日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在北京應約會見美國花旗集團首席執行官高沛德。（新華社）

同一天，據新華社報道，國務院副總理劉鶴應約會見美國花旗集團首席執行官高沛德（Michael Corbat）。

劉鶴表示，中方堅決反對貿易戰，這不符合中美兩國及整個世界的利益。中美兩國經濟高度互補、聯繫緊密，希望美國工商界在發展穩定、合作的雙邊經貿關係中發揮積極作用。

高沛德表示，花旗集團一貫支持經濟全球化和自由貿易，高度重視中國市場。由衷希望美中經貿磋商取得積極進展，盡快達成一致。

中美貿易戰仍處於邊打邊談的狀態中。（VCG）

稍早前，中美貿易談判牽頭人確定將於10月初在華盛頓舉行第十三輪貿易談判。中國商務部稱期待談判取得實質性進展。

中美最新談判雖未登場，但中國領導層頻繁接觸美國政商界人士，在表達鮮明態度的同時，也試圖在場外獲取同情和支持。

不過，北京在積極活動的同時，亦做好談崩的準備。9月5日，劉鶴在與美國代表敲定談判事宜後，旋即在一場金融形勢通報會上要求穩妥化解金融風險。

中共總書記習近平在強調鬥爭後的9月9日主持最新的深改委會議，在貿易發展、農產品安全、金融安全等方面要求增強抗風險能力。