國台辦：已有28個省區市99個地方推出具體惠台措施

大陸國台辦去年推出「31條惠台措施」，推動兩岸經濟、社會融合。國台辦今日（11日）表示，迄今已有包括28個省區市在內的99個地方出台相關具體措施。 國台辦又指，民進黨當局挑動兩岸對立，影響大陸民眾赴台旅遊的意願；大陸電影業界暫停參加2019年金馬影展，民進黨當局和台獨勢力難辭其咎。

在「31條惠台措施」方面，國台辦發言人馬曉光表示，吉林省已發布36條實施辦法，四川省成都市發布54條實施意見。（資料圖片）

在「31條措施」方面，國台辦發言人馬曉光表示，迄今已有包括28個省區市在內的99個地方結合當地實際情況出台具體實施意見。吉林省發布36條實施辦法，四川省成都市發布54條實施意見，北京等地還公布了實施細則。在兩岸徵信合作方面，福建品尚徵信有限公司與台灣中華徵信所簽署全面戰略合作協議，進一步推進兩岸民間徵信融合。

在便利台灣民眾在大陸居住生活方面，北京市台辦啟動面向在京台灣民眾公共租賃住房專項配租工作，首批共籌集40套房源。在促進兩岸學術界交流互鑑方面，7月南京大學中國社會科學研究評價中心公告，將15個學科30種台灣人文社科類學術期刊納入中文社會科學引文索引數據庫來源期刊目錄，這將為在大陸工作的台灣學術人員的成果納入工作評價體系創造有利條件。

在促進兩岸文化藝術交流方面，據初步統計，目前國家藝術基金已經收到12個與台灣地區機構或單位開展合作項目申請，另有19位來自台灣的藝術家申報了青年藝術創作人才項目。

大陸不參與金馬影展 國台辦：台灣當局難辭其咎

有媒體問及，繼赴台個人遊暫停之後，赴台團體遊是否會受到限制？馬曉光表示，民進黨當局不斷鼓譟台獨活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，惡化兩岸交流氣氛，傷害大陸民眾的感情，不可能不影響大陸民眾赴台旅遊的意願。

對於今年大陸暫停大陸影片和人員參加金馬影展，馬曉光表示，民進黨當局不斷製造事端破壞兩岸關係，一些台灣政治勢力利用兩岸交流活動發表台獨言論，破壞兩岸交流，大陸電影業界暫停參加2019年金馬影展，這個責任民進黨當局和台獨勢力難辭其咎。

（綜合報道）