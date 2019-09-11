【貿易戰】對美加税商品排除清單公布 　央視：體現中方高度負責

國務院關税税則委員會辦公室周三（11日）公布首批對美加徵關税商品第一次排除清單，將從今年9月17日起實施。 央視當日發布的國際鋭評稱，中方首次公布關税排除清單，目的是盡量減少經貿摩擦對在華企業的影響，並指這體現出「中方應對經貿摩擦一貫的冷靜、理性，以及對企業和民眾的高度負責」。

國務院關税税則委員會公布第一批對美加徵關税商品第一次排除清單，自2019年9月17日起實施。（資料圖片/AFP）

「中國對群眾和在華企業負責任」

鋭評指出，一年多來，面對美方單邊主義與保護主義做法，中方不得不採取三輪反制措施。「中方對美進口商品加徵關税的根本目的不是要收取企業關税，而是要堅決捍衛國家核心利益與人民根本利益，維護正當的發展權益。」

鋭評強調，貿易戰沒有贏家，為反制美方301措施所加徵的關税，也會對一些在華企業造成影響。因此中方既對美方貿易霸凌行為作出堅決的回應，同時也盡最大努力減少對在華企業的衝擊。制訂並公布對美加徵關税商品排除清單，體現出中方應對貿易戰內外兼顧的綜合考量。

據悉，首批對美加徵關税商品第一次排除清單共有兩份，包括16項商品。「清單一」所列商品一共有12項，包括飼料用魚粉、潤滑油、不含石油或從瀝青礦物提取油類的潤滑劑等。「清單二」所列商品則有4項，包括飼料用乳清、脱模劑、潤滑油基礎油等。

對此，央視的鋭評指出，排除清單的審核標準有三個方面，包括企業難以尋到替代來源、加徵關税對企業造成明顯不利經濟影響、對相關行業造成負面結構性影響。鋭評稱，將這些商品排除在對美加徵關税商品清單之外，顯然可以有效降低貿易戰對在華企業的衝擊。

蝦苗、紫苜蓿、脱模劑等關乎民眾生活質量、企業轉型升級以及產業發展需要的商品被列入首次排除清單之中，表明中國政府對人民群眾和在華企業是負責任的。 央視國際鋭評

中美兩國代表10月份將在華盛頓再次會晤。（AFP）

「中方的政策富有靈活性」

根據中方發布的公告，自排除清單實施之日起一年內，中方對排除清單內商品不再加徵為反制美301措施所加徵的關税；具備退還税款條件的，對已加徵的關税税款予以退還。

鋭評稱，這反映出中方在解決具體問題上政策富有靈活性。有關專家表示，列入第一次關税排除清單的16項商品共涉及近300份有效申請，佔企業申請總數的近三分之一；而美方目前雖然已公布8批排除清單，但所涉申請所佔比例較小。

鋭評還說，此次關税排除清單出爐，表明中國應對經貿摩擦的政策組合更加完善，並指下一步中國有關部門還將繼續開展對美加徵關税商品的排除工作，適時公布後續排除清單。「這意味著，將有更多自美進口商品被免於加徵關税，中國將繼續努力緩解在華企業受到的經貿摩擦衝擊。」

鋭評最後強調，無論10月初即將舉行的第13輪中美經貿高級別磋商最終結果如何，中方會一如既往做好自己的事，用政策組合來減少經貿摩擦對在華企業的影響，冷靜理性地應對一切挑戰。

（央視）