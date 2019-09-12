【觀察】多維：習近平高調接見賀一誠　近來首就「一國兩制」表態

9月11日，新當選的澳門特別行政區行政長官賀一誠赴北京，獲國家主席、中共中央總書記習近平、國家總理李克強等一眾高官接見。相較於上一任特首崔世安，賀一誠所獲得的接待規格似有所提高；而在和賀一誠會面中，習近平更是近期首次就「一國兩制」表態。

11日上午，李克強在中南海會見賀一誠，頒發任命書，負責港澳事務的中共政治局常委、國家副總理韓正主持頒發儀式。中國外長王毅、國務院秘書長肖捷、公安部長趙克志現身。

11日下午，習近平在北京人民大會堂會見賀一誠，一同會見的除韓正、王毅、趙克志外，還有中共辦公廳主任丁薛祥、中央外事辦主任楊潔篪、中共統戰部長尤權等。

11日，李克強在中南海會見賀一誠，頒發任命書。（新華社）

值得注意的是，在2018年12月習近平、李克強與澳門上一任特首崔世安的會見中，還沒有王毅和趙克志的身影。很顯然，從人事安排上，會見賀一誠的規格有所提高。

會見中，習近平祝賀賀一誠當選澳門新一屆特首，並指其在任職中國人大和澳門立法會期間盡心盡力，對此充分肯定。習近平表示，澳門回歸20年來，澳門向世界展示具有當地特色的「一國兩制」成功實踐。這證明，「一國兩制」是完全行得通、辦得到、得人心的。

賀一誠則在與習近平、李克強的會面中都說，獲任澳門特首深感榮幸，將堅定不移貫徹落實「一國兩制」，維護好中央全面管治權，以及國家主權、安全和發展利益。

雖然沒有對香港局勢發聲，但此次會見確實是習近平近段時間以來首次就「一國兩制」表態。李克強則在9月6日發聲，稱希望香港避免出現動蕩。

香港反修例風波以來，「一國兩制」 一直輿論的焦點。

港澳辦9月3日說，激進示威者施暴的目的在於奪取香港管治權，令「一國兩制」名存實亡。 如此，習近平借見澳門新特首，首談「一國兩制」是「完全行得通、辦得到、得人心的」也被認為是在說給香港人聽的。