包括35種公共服務　持回鄉證港人下月起與內地居民享受同等便利

國家移民局公布，自下月開始，根據公布試行的《出入境證件身分認證管理辦法》和出入境證件身分認證平台，之後公共服務部門和行業，可以利用有關平台為境外持出入境證件的人員，如持有回鄉證的香港及澳門居民，提供快捷便利服務，達到與境內居民使用身分證的相同便利度。 相關服務涉及交通運輸、金融及醫療等35種公共服務。

國家移民管理局有關負責人周三（11日）表示，推出出入境證件身份免費認證服務是國家移民管理局主動服務國家擴大對外開放戰略、深入推進「互聯網+政務服務」改革的一項重大創新舉措，將進一步提升港澳居民、華僑的獲得感、幸福感、安全感，吸引更多境外人才參與經濟、科技、教育、社會等領域創新創業，服務和促進國家經濟社會發展。

國家移民管理局已制定了《出入境證件身分認證管理辦法（試行）》，亦構建出入境證件身分認證平台。國家移民管理局授權所屬出入境管理信息技術研究所免費提供出入境證件身份認證服務。依法依規應當查驗個人身份信息的經營者，可在認證平台進行認證。這可以滿足在各領域需要「實名」、「實人」、「實證」的認證需求。

據悉，該認證平台開通後，境外人員（港澳居民、華僑）從10月份起即可憑出入境證件辦理交通運輸、金融、教育、通信、醫療、住宿等35項公共服務，年底前基本實現出入境證件便利化應用工作目標。考慮到出入境證件身份認證平台提供的個人身份信息認證服務涉及公民隱私，管理辦法專門作出具體規定，對違反相關規定的使用單位明確懲戒措施，直至移送線索追究法律責任。

（綜合報道）