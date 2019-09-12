郭台銘投資廣州液晶顯示器廠　日媒：傳正尋找新投資者量產恐暫停

鴻海創辦人郭台銘在廣州個人投資建設10.5代液晶顯示器（LCD）工廠，日媒日前報道指該工廠傳出正在尋求新的投資者，此外量產計劃可能面臨暫停。

去年，廣州超視堺10.5代液晶顯示器工廠宣布主體結構正式完工。（網絡圖片）

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）11日（周三）引述消息人士報道，鴻海創辦人郭台銘個人投資廣州超視堺10.5代液晶顯示器工廠，正在尋求新的投資者，以挹注資金。

報道引述多個消息來源指出，由於供過於求的市場、以及明顯下降的價格，使得廣州10.5代液晶顯示器工廠全量產計劃可能面臨暫停。報道又引述至少3家日本液晶顯示器設備供應商消息指出，他們被告知8月暫停對10.5代液晶顯示器工廠的交貨。郭台銘陣營表示此刻對於個人投資事項並無評論。

投資額達人民幣610億

根據資料，超視堺10.5代顯示器全生態產業園區項目投資額達人民幣610億元，是中國大陸改革開放以來，廣州單筆投資總額最大的先進製造業項目。相關項目在2017年3月奠基，2018年6月主體廠房封頂，原先預計9月底量產，主要生產超大尺寸的顯示器。

路透社早前引述兩名知情人士指出，富士康（正式名稱為鴻海精密工業）正討論委託銀行尋求買家，接手廣州的液晶顯示器工廠。對此鴻海聲明表示，公司並未擁有液晶顯示器工廠，不清楚此事。

資料顯示，超視堺10.5代液晶顯示器工廠是由日本堺顯示器株式會社（SDP）轉投資成立，SDP則為郭台銘個人投資的SIO International Holdings Limited及鴻海旗下聲寶（台灣稱為「夏普」）所合資的公司。

（《日經亞洲評論》/中央社）