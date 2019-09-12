【逃犯條例】內地旅行社不接待港人遊西藏？　西藏黨委書記否認

早前有香港的大學生涉在西藏珠穆朗瑪峰大本營張示「光復香港」標語而被公安扣查，寫悔過書後獲釋。及後有消息指，有內地旅行社稱收到通知，暫不接待香港客人前往西藏以及四川和青海的藏區，並會安排退款。 西藏自治區黨委書記吳英杰今日（12日）否認有關報道，又指從來沒有禁止香港旅客進入西藏。

內地互聯網傳出一份西藏的旅行社的通知，聲稱暫不接待香港人。（網絡圖片）

早前有香港的大學生涉在西藏珠穆朗瑪峰大本營張示「光復香港」標語而被公安扣查，須寫悔過書後才獲釋。（資料圖片）

9月初，內地互聯網傳出一份「西藏藏地斑馬旅遊文化傳播有限公司」於8月26日發出的通知，稱「本旅遊公司和越野車俱樂部以及旅行社已收到相關通知：即日起，我公司業務涉及的西藏、四川、青海各分部，所有旅遊行程、旅遊團、越野車自由行，所有拼車包車暫不接待香港籍同胞。」

該通知又說：「本次西藏定日縣珠峰出現香港大學生舉『港獨』標語，已嚴重影響自治區旅游行業的發展」，已經預訂的行程本公司將盡快與所有香港籍客人聯繫退款事宜。

又據早前報道，有香港網友日前在淘寶網報名西藏的旅遊團，計劃出發到珠峰、拉姆拉措等地，但出發前卻收到當地旅行社的回應，「你定的珠峰無法出遊，邊防大廈不辦理邊防證。」《香港01》旅遊頻道記者透過淘寶網向西藏崗吉旅遊專營店查詢，對方回應稱：「現在暫時不行，也是因為前幾天有個香港同學調皮了。導致邊防大廈暫停辦理邊防證，沒邊防證就過不去嘛。」

然而，記者在另一淘寶內的旅行社「西藏醉美」詢問到珠峰、拉姆拉措等地旅遊的問題，對方說：「都可以去的，只是現在是需要獨立成團，全程帶導遊。」

西藏自治區黨委書記吳英杰今日（12日）否認有關報道，又指從來沒有禁止香港旅客進入西藏。（資料圖片）

吳英杰：歡迎香港旅客到西藏

對於有內地旅行社暫停接待香港旅客到西藏旅遊的報道，吳英杰在國新辦記者會後否認有關報道，又指從來沒有禁止香港旅客進入西藏。他表示，歡迎和邀請香港旅客到西藏，如果記者願意的話，他會正式邀請記者進藏。對於香港的大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營張示「光復香港」標語，吳英杰稱，不管是違反哪個地方的法律都要處罰。

（綜合報道）