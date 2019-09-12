【中美貿易戰】美國延遲加徵關税　官媒：互釋善意的舉動值得歡迎

中美貿易新一輪談判前夕出現新進展。繼中方在11日宣布對部分美國商品豁免加徵關税後，美國總統特朗普於12日宣布，應中國國務院副總理劉鶴要求，且中共建政70周年的日子臨近，為了釋出善意，同意把2500億美元中國進口貨品，關税由25%加徵至30%的生效日期，由10月1日延遲至10月15日。 對此，官媒《人民日報》國際評論版「鐘聲」發表評論稱，此舉具有積極意義，互釋善意的舉動值得歡迎。 彭博經濟學家則認為，僅僅推遲加税依然不夠，就解決爭端、雙方撤回所有加徵關税措施而言，眼下並無清晰路徑。

特朗普宣布，為了釋出善意，同意把2,500億美元中國進口貨品，關税由25%加徵至30%的生效日期推遲兩周。（AFP）

人民日報：要為磋商創造條件

《人民日報》的評論指出，美方延遲加徵關税的決定，美國輿論紛紛發出「利好」預判。評論先是引述美國《紐約時報》報道稱，這個決定是在美中雙方磋商止步不前、股市波動、企業對進出口成本提升感到恐懼的背景下作出的，這使得兩國談判官員可以在下一輪加徵關税生效前舉行會面，並增加了最終避免上調關税的可能性。

評論又引用美國《華盛頓郵報》的報道，指中方公布首批對美加徵關税商品第一次排除清單，將免除16項從美國進口商品的加徵關税，「這是中方向美方伸出了『橄欖枝』，為下個月經貿磋商釋放善意的跡象。」美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、美國有線電視新聞網（CNN）的報道都預期股市將因此受到提振。

評論還說，中美經貿摩擦發生以來，所有出於理性的觀點都認同中美兩國「合則兩利、鬥則俱傷」。「中美兩國是深度相聯的，近來很多有識之士發表觀點，都感到當此關鍵時刻，為增進中美互信積極建言、理性獻策是格外重要的事情。」

評論最後強調，善意來自於理性，理性任何時候都不能缺席。關鍵時刻，要用「智慧、仁義、勇氣」支撐善意，「道理還是那一個，要為磋商創造條件，談起來，談下去，談好了，對中美雙方好，對世界好。」

中美兩國代表10月份將在華盛頓再次會晤。（AFP）

彭博：中國經濟形勢難發生實質性的變化

彭博首席亞洲經濟學家舒暢則認為，特朗普宣布推遲對華加徵後，日圓下跌、人民幣走高的市場走勢表明，市場參與者眼下看的還是其好的一面，「然而美中貿易談判的以往經驗告訴我們，繼續多多存疑，方不失為謹慎之舉。」

她認為，中國經濟依然承受著貿易戰的重壓，美國的加税舉措涉及其3,600億美元的產品，税率在10%到25%之間，且11日發布的信貸數據也凸顯出了中國經濟的疲軟態勢。

據悉，考慮到即將生效的額外關税，彭博社最近將中國今明兩年的經濟增速預期分別下調到了6%和5.6%，以此反映中國所面臨的沉重關税負擔，而中國政府的2019年GDP增幅目標是6%至6.5%。

彭博社認為，美國推遲加税生效時間，不會讓中國經濟形勢發生實質性的變化。「人氣得到提升當然是好事，但是恐怕難以持久，因為人們可能不久便會再次意識到，就解決爭端、雙方撤回所有加徵關税措施而言，眼下並無清晰路徑。考慮到各種令人擔憂的問題，風險依然很高。」