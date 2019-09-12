【逃犯條例】環時：治理與止暴制亂應並行推進　合力解決實際問題

民建聯昨天（11日）召開記者會，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺的缺口。 官媒《環球時報》就此評論道，動議切中香港民生的重大軟肋，值得特區政府積極考慮；又指香港治理與止暴制亂應並行推進，當前最重要的是，合力解決民生等的實際問題。

《環時》文章稱，香港治理與止暴制亂應並行推進。（視覺中國）

文章以〈政府收回土地建公屋，香港應當做到〉為題，稱香港民生不斷「欠賬」，是「反修例」運動將很多人捲入，並且形成各種不滿大爆發的深層原因之一。香港治理與止暴制亂應當並行推進。恢復秩序需要有大環境改善來接盤，加快民生改善的突破是香港長治久安的根。

文章指，之前也曾有人倡導《收回土地條例》，但當時沒有形成推動它的大氣候。在香港當下局勢，圍繞這個動議的氛圍已截然不同，希望香港各派政治力量聚焦於推動這項動議，並最終取得成功。

望特區政府「拿出勇氣」平衡利益

文章強調，希望特區政府拿出勇氣，表現出領導力，在中央政府的支持下，推動形成新的利益共享和增進共識的機制，對民眾利益和地產商的利益進行建設性的再平衡。香港當前最重要的是解決實際問題，地產商以往從香港這座城市獲得了巨大利益，他們有必要從善如流，為解決香港迫切的住房問題做出應有貢獻。

文章結尾道，通過團結而形成突破的合力，應成為今天香港政治和社會道德的現實軸心；又稱中央政府會向香港社會提供相應的政治和政策支持，促進香港社會更好發展，這是「一國兩制」的首要宗旨，「香港背靠祖國，面向世界，又有良好的發展基礎和以法治為核心價值的現代文化，這裡不應也不會有真正的僵局。」