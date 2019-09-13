【觀察】郭台銘出走動搖國民黨根本?　百年老黨蜕變重生三計策

前鴻海董事長郭台銘已在9月12日正式退出國民黨，藍營整合失敗已是既定的事實。若郭台銘參選2020年台灣總統大選，不僅韓國瑜的選票面臨瓜分，柯文哲若率領台灣民眾黨的立委參選人在旁一搭一唱，國民黨力求立法院過半的目標，也面臨嚴峻挑戰。 國民黨或許能夠批郭台銘不信守支持國民黨初選的結果的承諾，儘量防堵藍營選民流向第三勢力，甚至是期盼選民在關鍵時刻「棄郭保韓」。但是，如果國民黨要把台灣帶向何方的的論述根基紮得穩，又豈需害怕郭台銘攜手第三勢力會動搖「黨本」？ 撰稿：楊騰凱

郭台銘親筆寫下退黨聲明，內容提及國民黨遠離理想、失去民心，三次的政黨輪替也證明藍綠兩黨無法帶給台灣人民希望。（郭台銘辦公室提供）

郭台銘「心痛退黨」衝擊選情

雖然韓國瑜廣受基層擁戴，於黨內初選中橫掃郭台銘、朱立倫等眾多強敵，9月8日的新北市造勢場合也有數萬民眾到場，展現韓國瑜在人氣上的爆發力。但韓國瑜對於傳統藍營經濟選民而言，吸引力一向有限。2020年台灣總統大選的戰局，若是傳統藍綠對決的盤勢，那麼藍營選民就算對韓國瑜稱不上滿意，但基於討厭民進黨、下架蔡英文的訴求，一般預料，在投票日當天，含著淚也會歸隊。

不過，郭台銘近來一邊與柯文哲之間如膠似漆，另一邊對待國民黨的態度則更為強硬，不僅痛批國民黨已經「失去理想」、「遠離民心」，還成為個人利益的分贓平台。郭台銘的動作看似與國民黨劃清界線，並向柯文哲的白色力量緊靠而去，使得台灣民眾黨不僅因柯文哲出身墨綠，而對綠營選民產生吸引力，多郭台銘助拳後，台灣民眾黨也多了幾分向藍營選民招手的底氣。

倘若郭台銘攜手柯文哲，挾著白色力量攪入2020年台灣總統大選的戰局，那麼實在難以接受韓國瑜的藍營選民，又多了一個選擇，不必含恨含淚把票投給韓國瑜。不難想見，假如郭台銘果真參選台灣總統大選，國民黨遭遇到分票壓力比民進黨大的多。在台灣總統層級的選戰備受挑戰，甚至國民黨原本頗被看好，能夠拿下過半台灣立法院席次的立委選戰，也充滿變數，如果郭台銘到時與國民黨立委候選人劃清界線，全力替台灣民眾黨立委候選人催票，國民黨想單獨過半的美夢，恐難以成真。

三大路線：國民黨的蜕變與重生

不論郭台銘最後有沒有獨立參選2020年台灣總統大選，光是做出退黨的決定，就已經正式宣告國民黨整合破功。在郭台銘脱黨的衝擊下，國民黨未來的應變走向，有下策中策上策三大路線。

郭辦發言人蔡沁瑜代郭台銘前往國民黨中正區黨部，辦理退黨手續。（洪嘉徽／多維新聞）

下策是猛攻郭台銘「不義」：郭台銘在接下榮譽黨員證當天，曾說會支持初選出線者的諾言，國民黨可猛攻郭台銘不義，以「正當性」為地基，在藍營選民與郭台銘之間築起高牆，雖然必須走上與郭台銘徹底撕破臉的絕路，但仍能避免藍營選民過度流向郭台銘，而導致自身敗選。

中策則為，繼續按照既定步調與代表民進黨的蔡英文打選戰，將台灣政治光譜框在藍綠之間，不與郭台銘與柯文哲的台灣民眾黨部隊硬碰硬，冀求投票時，選民能夠揮棄割棄藍營的郭台銘，把選票集中給正統藍營的候選人韓國瑜，也保留他日與郭台銘破鏡重圓的空間。

至於上策，是國民黨必須重建自我論述，說清楚究竟要把台灣帶向何方？

國民黨自2016年大選慘敗後跌落穀底，不僅台灣總統寶座讓人，長年牢牢握在手中的台灣立法院，也不再是多數。加上黨產遭扣，在全面挫敗的情形下，原以為國民黨能夠痛定思痛，進入一段自我改造工程再重新站起。不料，憑藉著民進黨施政「內爆」，國民黨在2018年台灣縣市首長選舉中，瘋狂掃下15席縣市長寶座，助國民黨頓時重建完成。

或許成功來得太快，國民黨竟替2020年大選訂出「重返執政，撥亂反正」的主標語，若把這句話讀透，其實不過是展現國民黨自我的政治企圖心罷了，而非對台灣人民未來的藍圖。甚至連韓國瑜2018年競選高雄市長時，所喊出的「高雄發大財」，比起國民黨現在祭出的口號，對於選民都更有號召力及凝聚力。 平心而論，國民黨在自我論述的問題上，仍有一番工夫需要投入。進而與民進黨象徵的公平正義、社會改革、守護勞權相互抗衡，以新姿態吸引支持者追隨，面對大選，不必再仰賴政治算計。

郭台銘退黨聲明中細數的國民黨種種罪狀，內容究竟有沒有理，公道自在人心，但對於忠貞榮譽黨員的肺腑之言，無論如何都值得國民黨自我檢討，有則改之，無則嘉勉。若國民黨不能痛定思痛實行上策，成就一番對台灣未來的論述，迎來百年老黨的蜕變與重生，就算度過這次郭台銘退黨所引起的危機，也很難保證下次再逢重創，還能快速崛起。2018年橫空出世冒出了韓國瑜，成功一人救全黨，但下次還能這麼幸運嗎？相信多數人對此並不感到樂觀。