【貿易戰】談判前中美互釋善意　分析：能否破冰關鍵在於求同存異

中美下月在華盛頓展開新一輪貿易談判，雙方近日互釋善意的跡象明顯。 《經濟日報》旗下的微信公眾號「陶然筆記」分析稱，雙方「善意的表示」不僅對打破當下僵局發出積極訊號，也有利於為中美磋商進一步「破冰」，但能否「破冰」關鍵還在於求同存異。

中方在13日宣布，對包括來自美國的大豆、豬肉等農產品採購實施加徵關税排除。（資料圖片）

中美雙方互釋善意跡象明顯

「陶然筆記」指出，自本月5日中美牽頭人通話之後，有所轉圜的形勢出現進一步緩和，中美雙方互相釋放善意的跡象愈來愈明顯。

據悉，國務院關税税則委員會辦公室先是在11日公布首批對美加徵關税商品第一次排除清單，自本月17日實施起一年內，中方對排除清單內商品不再加徵為反制美301措施所加徵的關税。

中方的公告發布後，美國總統特朗普（Donald Trump）隨即宣布，應中國國務院副總理劉鶴要求，且中共建政70周年的日子臨近，為了釋出善意，同意把2500億美元中國進口貨品，關税由25%加徵至30%的生效日期，由10月1日延遲至10月15日。中方也對此表示歡迎。

而因應美國推遲加税時間的決定，中方又在今天（13日）宣布，對包括來自美國的大豆、豬肉等農產品採購實施加徵關税排除。中方有關部門還表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊。

「陶然筆記」的分析稱，雖然美方「善意的表示」是推遲而非完全停止對華加徵關税，但這對於打破當下僵局，仍是積極訊號。而中美持續雙向釋放善意，也有利於為中美磋商進一步「破冰」。

中美兩國代表10月份將在華盛頓再次會晤。（AFP）

中美有意將新一輪談判向前推進

中美將於下月初在華盛頓展開第13輪貿易談判，劉鶴日前在會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）時，透露了一些關於談判的內容。「全世界期盼中美磋商取得進展，雙方工作層將於下週見面，圍繞貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流。」

「陶然筆記」認為，中方在談判前將有關議題提前公布，此舉十分罕見。而美方對外發布的信息，也有不少看點。美媒CNBC於12日報道，「特朗普12日準備前往巴爾的摩（Baltimore）時，暗示他會考慮與中國達成一項臨時貿易協議，儘管他更傾向於達成全面貿易協議。」

美國財政部長姆努欽12日接受採訪時也提到，美方首要談判關切是知識產權、強制合資企業與公平的貿易競爭環境。此外，《華爾街日報》12日報道稱，「中國正尋求將對美談判範圍縮窄至只限貿易事務，並將棘手的國家安全事務放在不同的軌道上以打破與美國的貿易談判僵局。」

「陶然筆記」表示，從這些訊息看，雙方都有意集中精力將此輪談判向前推進。而在磋商「堅冰」尚未完全打破、中美雙方對峙局面沒有徹底緩解的情況下，「這種暫時擱置爭議尋求最大共識的做法，無疑更加務實」。

中美貿易新一輪談判前夕出現新進展。（資料圖片/AFP）

求同存異被指是「關鍵一步」

「陶然筆記」的分析認為，「求同存異」這種做法自從40多年前中美關係逐步正常化開始，一直有效運用於中美往來的風雲變幻之中。如果美方能夠更加深刻地認識到「貿易戰沒有贏家」，以冷靜的態度，在平等和相互尊重的基礎上，與中方通過磋商和合作解決問題，或許能令這場曠日持久的貿易摩擦找到實質性解決的辦法。

中美磋商能否「破冰」，關鍵在於求同存異。兩條道路，通向兩種不同的前景。能不能實現求同存異，正是考驗雙方智慧和耐心的時候。 陶然筆記

據了解，「陶然筆記」曾發布大量與中美貿易戰相關的第一手照片及細節。它在簡介自述是「陶然亭邊，寫點筆記」，外界認為「陶然筆記」是由國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》負責營運，後者的辦公樓就是在陶然亭附近百米之處。