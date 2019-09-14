【葵涌警署】警長劉澤基：感謝內地網民送月餅，警隊更團結

在7月30日的葵涌警署外衝突中，一名光頭警員「劉Sir」、「 光頭士沙」劉澤基舉槍的畫面被媒體拍下，此後傳遍網絡。傳到內地後，大批網民為其叫好，央視主持人亦曾對其表示支持。 昨天（13日），劉澤基等警員在灣仔警察總部接受新華社、央視、環球時報等多家內地媒體採訪。劉澤基強調，他事發當晚被圍攻，但自己「布袋彈都沒開過」。 他對早前有內地網民贈送月餅慰問警察表示感謝，又表示，外面市民、網民會以為警隊現在會氣餒、心情低落，但他反而覺得「我們更加團結」。

7月30日，劉澤基舉槍的畫面。（資料圖片）

早前有消息稱，香港警隊已收到邀請，部分警員將會在十一期間前往北京參加國慶慶典相關活動，其中包括劉澤基。劉澤基本人證實了這一邀請。

他說：「國慶遊行被邀請，好多人覺得你一定很開心。我同意，這是一個榮譽，但這不是我一個人的，我的同事有十幾個受了傷，只不過我受了傷被傳媒、網民特別注意。」 劉澤基表示自己代表警隊參加國慶，但這個榮譽應歸於他的同事、香港警隊，「我只不過借他們的光」。

劉澤基接受內地媒體採訪。（新華社）

劉澤基家人曾被網民起底。談及此事，劉澤基說，「網上被起底，知道我家在哪，要殺死某些人包括我太太、子女，令我家人很擔心：上街會不會有的地方不能去，被人襲擊。暑假兩個小朋友很多地方都沒有出去。」

劉澤基表示，由於當時舉槍警告起到了效果，所以最後並沒有選擇開槍。劉澤基說，「我心裡也有在想，這些激進的人士也都是人家子女，布袋彈雖然不會致命，但也會對人造成傷害，所以能讓他走就讓他走。」劉澤基說，自己當時「沒害怕過。裝備其實我是足夠的，只是用與不用，我一粒子彈、布袋彈都沒開過」。

劉澤基強調，自己7月30日當晚沒有開槍。（資料圖片）

13日是中秋節，劉澤基表示，這一天「應該人月兩團圓，不希望在家裡搞破壞」。「香港(今天)的成就不是我們的功勞，而是我們上一代人(辛苦打拼得來的)。我們應該維護安定。我們的家有什麼不好，為什麼破壞？」

有記者提到前幾天內地網友給港警送月餅一事，劉澤基就此表示感謝：「內地朋友非常支持香港警察，很多人都說要給我們送月餅來。我們拒絕了很多次，覺得能夠收到大家的心意比一切都好，月餅就不用送了。但是他們說，你要是不接我們就放在門口。所以那天我就通知長官說，內地朋友太熱情了，不收月餅他們就放門口，最後這才舉辦了個簡單的儀式，也是表達感謝。」

劉澤基說，「這件事令我們覺得應該更加努力」，「多謝內地同胞，希望香港一些人看到這些事情能夠清醒一點，我們都是一家人」。

談到12日有市民在IFC發起合唱國歌活動，劉澤基認為這是「很好的轉變」，「沉默的人群開始肯走出來」。

劉澤基說，外面市民、網民會以為警隊會氣餒、心情低落，但他反而覺得「我們更加團結」。

談到警察被批評濫用暴力時，劉澤基表示，說警察濫用暴力是「因果倒置的歪理」。

劉澤基說：「香港警察真的很克制，」劉澤基在採訪中直言為香港警察感到驕傲。「這麼危險的環境，都不會首先保護自己。」

（環球網）