《人民日報》刊文：中國積極參與全球人權治理

官媒《人民日報》今日（15日）發表一篇題為「中國積極參與全球人權治理」的評論文章，指全球面對種種挑戰，強調以既有規則為基礎的國際治理比任何時候都重要，而中國正是全球人權治理的參與者、建設者和貢獻者。

美國聯邦參議院11日一致通過《維吾爾人權政策法案》（Uighur Human Rights Policy Act），要求美國政府密切注意關押新疆維吾爾人的「再教育營」（中方稱職業技能教育培訓中心）。圖為新疆一處「職業技能教育培訓中心」內正在上課。（資料圖片）

評論文章的作者為中國社會科學院人權研究中心執行主任柳華文。文章指，新中國成立70年來，尤其是改革開放以來，在大力推進自身人權事業更好、更快發展的同時，堅持在平等和互相尊重的基礎上積極參與聯合國人權事務，認真履行國際人權義務，廣泛開展國際交流與合作，積極為國際人權治理提供中國智慧和中國方案，以實際行動推動國際人權治理朝著更加公正合理方向發展。

文章又指，2018年3月，中國第十三屆全國人大第一次會議通過了《中華人民共和國憲法修正案》，「構建人類命運共同體」被寫入憲法序言部分。這是對中國自20世紀50年代以來主張的和平共處五項原則的繼承和發展。構建人類命運共同體，正可以指引全球人權治理的方向。

文章指，中國大力扶貧，即將實現從70年前的普遍貧困向2020年整體消滅絕對貧困的轉變。中國成為世界上減貧人口最多的國家。在國內來說，這是歷史性的進步；在國際社會來說，這對全球減貧的貢獻率超過70%。

文章稱，在國際層面，中國同樣將發展與人權緊密結合起來，主張以合作促發展，以發展促人權，共同構建人類命運共同體。中國與其他國家一道，積極推動聯合國通過了2030年可持續發展議程。中國重視並倡導通過南北合作、南南合作來為落實議程採取行動。2016年9月在杭州舉行的G20峰會首次就落實2030年議程制定了行動計劃。

（《人民日報》）