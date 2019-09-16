【9.15衝突】韓星金義聖來港聲援　內地網民：是不是反派演多了？

曾參演電影《屍殺列車》的韓國資深男星金義聖，近來多次發聲表達支持反修例，昨日（15日）更與韓國MBC《探查企劃 Straight》團隊一同現身港島，實地採訪由網民發起的「港島行街」示威活動，有不少人都捕捉到金義聖的身影。 在內地，官媒《環球網》報道金義聖的行蹤，強調他「曾在多部電影裏飾演反派」，而微博網民亦熱烈迴響，紛紛指責金義聖「不要干涉別國內政」「是不是演反派演多了？」

被封為「逆權大叔」的金義聖昨午（15日）現身港島，親身訪問參與反修例示威活動的市民。（盧翊銘攝）

金義聖多次為香港反修例運動發聲，曾稱「對港人敢於發聲感自豪」，並上載單手遮眼的自拍照，主力發起「#Eye4HK」活動，又在Instagram及Facebook上轉發《鏗鏘集》製作的韓文版「721元朗黑夜」等等。他昨日在遊行現場接受訪問時表示，他親身到場是希望看見香港的真實情況，又認為「遊行感覺和平及令人動容」。被問到怎樣看待暴力，他稱「I don't see any violence here」（我見不到這裏有任何暴力）。

昨日下午3時55分左右，金義聖到場訪問兩名21歲穿黑衣的示威者，示威者向他解釋「警方濫用暴力」的情況，並展示被警方催淚彈擊中傷勢，又解釋希望美國國會通過《香港人權及民主法案》向港府施壓，金則擁抱示威者為其打氣。

《環球網》文章強調金義聖常飾演反派。（微信公眾號截圖）

內地官媒《環球網》發表文章指，金義聖在多部電影中飾演反派，在《屍殺列車》（內地片名《釜山行》）中，扮演貪生怕死、自私狡詐的人物，為使自己活命，常以他人當肉盾和替死鬼。

文章指，縱觀全世界娛樂圈，愛發表政治言論的藝人不算少見，「但對別國內政橫加干涉的情況大多發生在好萊塢，在韓國娛樂圈不算多見」，又指金義聖頻繁發表涉港言論的舉動在韓國亦有爭議。

而微博網民紛紛發聲指責金義聖：「戲裏戲外均本色演出」「回去醃你的泡菜吧！」「一個外國藝人，大老遠跑來香港，這渾水就不趟了吧，如果不是炒作，難道與中國有什麼深仇大恨？」

內地網民熱議：

－「可能是想炒作自己，沒想到以後的演藝路廢了」

－「希望韓國以後的遊行也這樣。」

－「一直演壞人是有原因的」

－「不知道他關注後的感受如何，是不是特別感動，希望民主之花開遍南韓」