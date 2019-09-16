【9.15衝突】環時：示威者明顯減少　港社會需營造更強大共同利益

民陣9.15遊行雖然遭警方反對，但大批示威者仍按原計劃在港島區遊行，之後警察與示威者再度發生衝突。 而內地官媒《環球時報》對此發表社評指，香港參加激進示威的人明顯減少，但少數暴力示威者仍很猖獗。文章又指，香港社會需要營造更強大的共同利益，整個城市才不容易出現各種明裏暗裏的撕裂。

環時指出「少數暴力示威者仍很猖獗」。圖為15日下午約5時10分，警察在政總附近施放多枚催淚彈，驅散示威者。（張浩維攝）

文章首先指出，由於香港局勢處在繼續惡化與朝着逐漸恢復秩序轉向的十字路口，持不同立場的人發生對立的情況在增多，反暴力的聲音變得響亮，但舉美國旗和英國旗的那些人更肆無忌憚。在中央支持下，特區政府和警隊控制局面的能力得到更充分的顯現，香港局勢有在內部逐漸築底的態勢。

文章稱，儘管香港有少數人寧願「攬炒」「玉石俱焚」，但「絕大多數港人決不會陪他們這樣玩」，香港長期亂下去不符合絕大多數市民的利益，「無論那些市民認同自己是中國人，還是持有西方國家護照，他們一般說來會更願意香港維持繁榮與穩定，因為他們的利益已經與這座城市連接在了一起。」

文章續指，一些港人持有美英加護照，但大多久居香港，在這裏安家立業，「他們或者無處可去，或者移居到美英加去實際上是件困難的事，面臨很大風險和成本。對他們來說，在香港能夠享受的福利和自由是最多的，香港繼續好下去，比什麼都強。」又指這類港人「當然在價值觀上與美英加的社會很契合」，但這不必然意味着支持「搞亂香港」。

環時文章指，香港要維持香港社會的和諧，就必須把各階層、各群體的共同利益搞得超級強大。（香港01）

批港一些力量圍繞「民主化」太較勁

文章又指，要維持香港社會的和諧，就必須把各階層、各群體的共同利益搞得超級強大。香港需要繁榮，而且它的繁榮中一定要有每個市民群體的路。香港要有面向世界的包容，也要有面向底層民眾的真正公平。

文章強調，香港這些年折騰政治太多，一些力量直接或間接圍繞「民主化」太較勁，扭偏了香港政治的方向，搞一些香港在任何國家治下都不可能實現的東西。那些力量把香港政治當成一個國家的事情來要求，因此碰壁是必然的。

文章最後指，香港在利益分配及文化多元化方面有廣闊實踐空間，只要政治安定，「不瞎折騰」，這些方面的探索就可以積極展開。「香港是中國的香港，也是所有那座城市永久居民的香港。大家應圍繞法治共處，依法處理利益糾紛。」

（環球時報）