【北京觀察】千年大計被聚焦　河北省委書記20天內兩赴雄安藏玄機

9月13日下午至9月14日，河北省委書記王東峰利用中秋假期再赴雄安新區，安排部署下一步工作。

據《中國民族博覽》雜誌旗下公號「大白新聞」9月16日報道，這是20天內，王東峰第二次來雄安。而就在中秋前夕，中央政治局常委、中紀委書記趙樂際剛剛視察過雄安。

趙樂際到雄安新區調研。（微博@央視新聞）

此前9月9日至9月11日，趙樂際到河北調研，在雄安新區規劃展示中心，聽取雄安新區整體規劃和紀檢監察工作情況介紹後，趙樂際指出，雄安新區的規劃、建設、治理，都要把廉潔理念貫穿始終，加強全過程監督，創新監督方式方法，有效防控廉政風險，確保建成陽光工程、廉潔雄安。

而在趙樂際之前，9月2日至5日，全國人大副委員長艾力更•依明巴海、9月3日國務院副總理孫春蘭、9月7日司法部長傅政華也先後赴雄安新區調研。

雄安新區的各項建設已陸續展開。（VCG）

值得關注的是，趙樂際視察結束當晚，王東峰就主持召開河北省委常委會議，表示要確保中共十九大精神和中共中央決策部署落地落實。

會議指出，重點工程建設是雄安新區規劃建設的重要任務，也是創造「雄安質量」、打造高質量發展全國樣板的現實檢驗。

會議強調，要深入貫徹落實《白洋澱生態環境治理和保護規劃》，全面改善白洋澱生態環境。

會議還強調，要紮實推進雄安智能城市建設，建立健全智能城市標準體系、終端使用標準體系、技術標準體系，構建天上、地上、地下、終端「四位一體」智能城市系統。

中共高層對雄安新區寄予厚望，對地方執行帶來無形的壓力。（新華社）

梳理髮現，就在半個月前的8月28日至29日，王東峰剛剛在雄安新區調研檢查過。

自2017年4月1日 ，中共中央、國務院決定在雄安設立國家級新區後，這個被習近平賦予「千年大計」的「一號工程」，卻面臨仍停留在規劃層面的質疑。很長一段時間以來，雄安新區因未啟動大規模建設而引發質疑聲不斷。

近日，網上流傳雄安官場集中大換血的消息也被輿論拿來猜測與雄安新區工程推進速度有關，根據網傳消息顯示，雄安新區集中任免12人，而在這12人名單裏，已經官宣了2人。

有分析稱，這在另一方面也反映了在外界的判斷裏雄安新區的進程是比預期的慢了。