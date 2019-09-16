【2020台灣大選】郭台銘與國民黨分手　2020局勢更難料

上周二（9月10日）上午，一大票台灣媒體追着台灣首富郭台銘幕僚蔡沁瑜，詢問郭台銘是否會在中秋節（9月13日）宣布退出國民黨，蔡沁瑜表示「外界關注的所謂退黨，其實不會有，包括時間點、方式，都不會發生」─言猶在耳，郭台銘真的跟國民黨分手了。不是在中秋節當天，而是在中秋節前一天。

郭台銘退黨，國民黨痛心質疑「哪裏對不起你」。要說國民黨與郭台銘的這些人情賬，當真愛恨交纏、糾葛難清。2016年蔡英文政府上任，國民黨黨產遭不當黨產處理委員會徹查，處境困窘，郭台銘母親於是援助了國民黨數千萬台幣，讓國民黨至少有錢能發給黨工，隨後國民黨在2017年宣布已還清這些借款。

退黨不等同參選？

錢算清了，人情難還。今年4月，郭台銘從國民黨主席吳敦義手中領取「榮譽黨員狀」，正式宣告成為國民黨的一員，隨後加入國民黨黨內初選與高雄市長韓國瑜一較高下。韓國瑜以高支持度贏得初選後，黨內大老逐漸歸隊，郭台銘卻態度模糊，動向受人關注。

今年4月，郭台銘在國民黨中央黨部領取榮譽狀，正式宣布投入國民黨黨內初選。（聯合新聞網）

國民黨黨內初選後，因為香港反對《逃犯條例》修訂的抗議風波延燒，蔡英文借勢大力操作兩岸政治議題，韓國瑜處境尷尬、聲勢下滑，結果台灣政壇出現了「國民黨換韓」的風聲。直到上周日（9月8日），韓國瑜在新北市造勢大成功，許多人才驚覺原來韓國瑜的支持者仍然穩固，成功破除了「換韓」的聲音。

緊接着，上周一（9月9日）傳出了郭台銘將退黨的消息，國民黨各大老如連戰、馬英九、吳敦義、錢復等在台灣報紙頭版上聯名登報，呼籲藍營「團結、奮鬥、救中華民國」—這是向郭台銘喊話，更是告訴藍營支持者「國民黨艱難，別分散票」。

聯名者除國民黨人外，還有台灣工商協會理事長、台灣商業總會理事長。這是柔性喊話，但隱藏着威脅郭台銘的信息—台灣企業界不會支持郭台銘，而會支持正統國民黨候選人。此舉或是國民黨的最後一搏，但也惹惱了郭台銘，國民黨和郭台銘還是分道揚鑣了。

郭台銘宣布退出國民黨後，其陣營強調「退黨不等同參選」，但是此話在當下沒有多少人信。郭台銘發出的親筆聲明意思大約是：他對國民黨初衷未變，而藍綠兩黨在過去都沒有帶給台灣民眾希望，他在做一件翻轉台灣命運的正確大事。

參加了黨內初選卻不安份接受結果，國民黨支持者及親藍媒體對郭台銘種種小動作看在眼裏，自然感到惱怒，認為其輸不起、報復國民黨、沒有參選正當性。實話實說，從政參選、謀求高位，都是為了個人政治利益，什麼叫「參選正當性」呢？韓國瑜選上高雄市長沒多久就參加總統初選，縱使符合程序正義，也飽受「落跑市長」的質疑，郭台銘退黨後若真參選，也未違反任何法律。

對國民黨來說，再糾纏於誰比較正當已然於事無補。事到如今，打起精神面對選戰是唯一方法。

郭台銘親筆寫下退黨聲明，內容提及國民黨遠離理想、失去民心，三次的政黨輪替也證明藍綠兩黨無法帶給台灣人民希望。（郭台銘辦公室提供）

貿然參選風險高

先談談郭台銘若真參選所要面對的挑戰。現在綠營已歸隊、藍營也逐步歸向韓國瑜陣營，郭台銘需要像台北市長柯文哲那樣，打造超越藍綠的「非典型參選人」形象。但是，郭台銘的兩岸路線和政策大致與韓國瑜八九不離十，縱使退黨，國民黨的色彩仍濃厚，不同於柯文哲這個正統的「第三勢力」。

郭台銘與柯文哲近日緊密互動，惹人猜想兩人會否拍檔參選，可是就算郭柯合作，要讓「柯粉」順勢轉為「郭粉」仍有難度。郭台銘的背景、與青年溝通方式，都與柯文哲不同，若郭台銘身上國民黨的標籤無法褪色，國民黨支持者可能為求「阻止蔡英文連任」而團結，郭台銘將成為棄保犧牲品—不要忘了，在國民黨黨內初選，韓國瑜的支持率可是大贏郭台銘十幾個百分點。此外，有藍營背景的郭台銘就算祭出各種經濟政策，韓國瑜也可以吸收一部份，而這些政策對中間偏綠的選民吸引力恐怕也有限。

再者，原先被外界預期最可能「跳出來」的「第三人選」是柯文哲，但他也許是發現此次勝算不高，於是不斷拱郭台銘來一場「郭柯合作」，而這對他一手成立的「台灣民眾黨」當然亦有好處。若郭台銘此次出戰並未獲勝，韓國瑜也敗陣，蔡英文連任，深藍和淺藍的怒火會全部投到郭台銘身上，其政治生涯可能也就僅止於此，柯文哲則可繼續遠征2024年。

這些賬怎麼算，風險都挺高，這是為何許多台灣政治評論人此前都不相信郭台銘會出來的原因。如今只能說，有錢有權的「郭董」就是想任性一把了，也想印證自己的想法沒有錯。郭台銘想賭的跟柯文哲有些像—賭台灣民眾對現況到底有多深惡痛絕。

郭台銘與柯文哲近日緊密互動。（聯合新聞網）

台灣民眾太過無奈

事實上，若論起「能改善台灣經濟」，現在台灣一眾政壇人物的說服力，都無法與白手起家打造鴻海帝國的郭台銘相比。

近期的台灣社會，「亡國感」與「發大財」對撞，你要嘛是痛恨蔡英文、要嘛是怕韓國瑜當上總統；民進黨逼問支持者「難道要賣台的韓國瑜嗎」，國民黨也逼問支持者「難道要無能的蔡英文嗎」。此情此景，一如過去二十年的藍綠對立，國、民兩黨最強大的武器都是「討厭對方」，而不是「誰能解決問題」。

台灣人對現況有多無奈，從2018年韓國瑜突然冒起可一窺端倪。一個過去全無存在感的人，以一句「莫忘世上苦人多」凝聚了廣大基層百姓支持，就算現在綠營嘲笑韓國瑜的「發大財」不過是口號，但是請問民進黨這個執政者，又為改善基層百姓生計做過些什麼？當觀光業叫苦、當農漁民叫苦、當「在台灣賺不了錢，想賺錢往外走」成為人們普遍的共識，蔡英文政府做了些什麼？又有什麼資格嘲笑別人的「發大財」不成功？

蔡英文民望突然上揚，一是成功激起台灣民眾對「被統一」的恐懼，二是香港的示威浪潮。台灣人看香港，不是真的看見香港、而是害怕「台灣未來也會被統」。中華民國國軍尚在、解放軍未進門一步，老百姓就開始有這種恐懼，這是對自己實力的極大不信任。

蔡英文積極操作政治議題，卻沒有提振台灣實力的方法。她也許可藉此贏得選戰，但台灣百姓將繼續在「痛駡中共、又無力可施」的怪圈中打轉。對於這種局面，老百姓嘴上不說，內心豈會不知？柯文哲的出現、韓國瑜的竄起、郭台銘的可能參選，究其根源，都是台灣百姓已太過無奈。

郭台銘幫了蔡英文？

郭台銘退黨後若參選，首當其衝的自然是韓國瑜。國民黨只能一面祈求藍營選民將票給「正統藍營」，一面再看看此事還有否挽留餘地。但國民黨此刻最要緊的，是建造一套強而有力的論述。民進黨已佔據了「抗統」的道德高地，國民黨要與之抗衡，只能在改善基層生計方面下工夫，在兩岸和外交上也得站穩自己的立場、而非總是一副自認理虧的模樣。

郭台銘退黨後若參選，首當其衝的自然是韓國瑜。（中央社）

改善兩岸關係跟「要和中共統一」根本不是一回事，民進黨為了選戰而把兩者混在一起。馬英九執政時兩岸「休兵」，台灣因而能參與世界衞生組織會議、與日本簽訂漁業協定、基層銷售農漁產品暢通無阻。蔡英文上任之初，其實也想「全盤接收馬政府的兩岸成果」，無奈最後事與願違，與大陸撕破臉。

此刻的國民黨也知道，郭台銘很可能吸走一群「經濟藍」，這群人原先可能想「含淚投韓」，如今很可能轉向郭台銘，但這已是既成事實，打起精神、重塑自己的理念與主張，是國民黨的當務之急。國民黨若始終無法大聲說出自己的主張，畏首畏尾，那就算沒有郭台銘，也會岌岌可危。

至於民進黨現在可能內心竊喜，前有香港、後有郭台銘脫黨、泛藍無法整合，對蔡英文連任是又一大助益。觀察現階段台灣各大媒體在納入郭台銘後的民調，多數是蔡英文第一、韓國瑜第二、郭台銘第三，蔡英文和韓國瑜的差距大概是5至7個百分點，韓國瑜和郭台銘的差距在4至5個百分點左右，另外大約有20%選民未表態或幾個總統人選都不支持，這說明選情緊繃，好戲在後頭。

隨着香港議題的熱度逐漸在台灣淡去，而蔡英文政府迄今未能提出什麼改善台灣社會的實際政策主張，蔡英文爭取連任面對的挑戰是回答台灣怎麼面對大陸在外交和經濟上的可能夾擊、基層百姓生計是否受到衝擊、未來經濟情勢又如何讓台灣中小企業放心。若因內有「泛藍分裂」、外有「中共威脅」而以為自己穩操勝券，一味空談保護民主、守護台灣，誰敢擔保去年「九合一」選戰的潰敗不會重演？蔡英文要小心大意失荊州。

上文刊載於第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《郭台銘與國民黨分手 2020局勢更難料》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。