【國慶70周年】解放軍兩款最新無人機曝光　技術奇襲或已超美

國慶70周年閲兵在即，近期解放軍參閲部隊和武器在天安門進行第二次全流程演練。雖然多數裝備均覆蓋蒙皮，但根據外形，外界發現解放軍將公開展示兩款最新無人機。

流傳網絡的圖片顯示，兩款新型無人機均使用軍用卡車搭載，其中一款被認為是空軍的「無偵-8」超音速無人偵察機，另一款是「利劍」無人攻擊機。

「無偵-8」無人機亮相北京街頭。（鼎盛軍事）

談到「無偵-8」，觀察人士指，該機實際上在2019年早些時候就在西部基地出現。中國航空新聞網早在2015年就報道過該機執行任務的飛行報道，該機被認為一款執行遠程飛行任務的戰略偵察機。

「無偵-8」的速度據稱在3馬赫至5馬赫之間，其飛行速度和動力系統原理被認為接近於美國的「黑鳥」無人偵察機，但尺寸更接近於D-21高空高速無人偵察機，後者數年前被解放軍擊落，殘骸如今在北京軍事博物館展出。

「無偵-8」無人機的尺寸據稱與解放軍擊落的美國D-21無人機類似。圖為北京軍事博物館內的D-21殘骸。（多維新聞）

觀察人士還指，「無偵-8」目前任務是對中遠程反艦/對地攻擊導彈進行打擊效果偵察，但也能夠藉助極佳的隱形設計執行穿透敵方防空網的秘密偵察任務。其任務範圍被指可覆蓋整個西太平洋。

SR-71，代號「黑鳥」是美國空軍裝備的一款速度達3馬赫的遠程戰略偵察機，於1966年服役，1998年退役。該機最大速度達4,062公里每小時，最大升限30,500米。D-21無人偵察機自1962年研發，採用彼時最先進整體式衝壓發動機，速度高達3,560公里每小時，升限高達30,000米。

另一款無人機則是「利劍」無人攻擊機。「利劍」由沈飛研究所設計、洪都航空工業生產，是一款大型隱形無人攻擊機，於2013年首飛，於2016年「以全面達標的優異成績通過驗收」，突破多項關鍵技術。

2013年首飛的「利劍」無人攻擊機已服役。（網絡圖片）

2017年12月底，「利劍」紀念模型曝光，從中可看出該機尾噴口做隱身優化處理，機腹有兩個彈艙，一邊掛載4枚小型衛星制導炸彈，一邊掛載1枚大型衛星制導炸彈，彈艙門採用鋸齒隱身處理，暗示該機已量產進入實戰階段。

國慶閲兵的「利劍」無人機展示車。（鼎盛軍事）

相比較，與「無偵-8」類似的美國SR-72無人戰略偵察機，仍處於研製當中；「利劍」類似的美國X-47B無人攻擊機在完成多項試驗後，該項目已被終止，延伸出的新項目是「黃貂魚」無人機，只能提供受油活動，不參與空戰。

此次在國慶70周年閲兵公開，表明「無偵-8」 超音速無人偵察機和「利劍」無人攻擊機均已實現成軍服役。觀察人士指，中國在無人機領域的「技術奇襲」已經走在美國前列。