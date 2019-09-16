蔡英文政府再遭斷交　環時：台灣繼續失去邦交國是大勢所趨

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天（16日）召開內閣會議，決定中斷與台灣的邦交關係，與中國大陸建交。 官媒《環球時報》發表文章《所羅門群島與台「斷交」是大勢的折射》，指出台灣不是國家，世界大國沒有一個承認它的主權地位，僅有的一些小「邦交國」也紛紛棄之而去。 並希望所羅門的斷交能夠給蔡英文當局和島內激進勢力送去一份清醒。

文章稱，雖然2018年美國國會和行政當局多次發聲，警告與台灣斷交的那些國家可能失去華盛頓的援助，甚至遭到美方的制裁。但所羅門群島此舉充分顯示了美國壓力的侷限性，不合理的東西總是難以維持的。

蔡英文9月9日接見所羅門群島外交部長馬內列（左），希望進一步提升雙邊關係。（中央社）

文章表示，台灣還將繼續失去現有的「邦交國」，直至可能落到「零邦交」的境地，應是大勢所趨。並指出，美國對台當局的支持也改變不了這個趨勢。因為中國已經如此強大，在世界經濟和政治各個領域都已舉足輕重，任何一個正常國家都沒有理由站到北京的對立面。假使美國最反華的議員和官員處在那些小國決策者位置上，他們同樣會選擇北京。

文章強調，在過去，兩岸還曾有過「外交爭奪戰」，台當局通過「銀彈外交」撬走過個別北京的邦交國。還曾有過個別小國在兩岸之間跳來跳去的情況。但那樣的情形近年逐漸絕迹，表明大多數小國拋棄台灣主要不再是爭取援助的最大化，與北京建交成為它們的長期戰略選擇。

文章最後指出，所羅門群島的離去必將使台灣「固邦」的壓力和成本進一步增加，不是一個國家而偏要裝成一個國家，它註定是個昂貴和風險重重的遊戲。

所羅門群島國旗（右1）16日下午還擺放在台灣外交部大廳。（中央社）

據悉，台灣與所羅門群島於1983年建交，邦交關係長達36年，是台灣在南太平洋最大的友邦。這次斷交是台灣總統蔡英文上任3年多來，第6個與台灣斷交的國家，目前台灣只剩下16個邦交國。

值得注意的是，美、澳、日等國積極幫台灣穩固台所邦誼，起因是當前亞太局勢已出現變化，所羅門群島的戰略位置極其重要，除了可以對美國與澳洲的支援航線帶來影響，更能突破美國兩道島鏈封鎖，此次所羅門外交轉向北京，將對現階段美澳等國的亞太戰略佈局，產生巨大的衝擊。