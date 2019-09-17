【中國經濟】李克強：「保6」不容易　增速高一點低一點都可接受

中國國務院總理李克強在出訪俄羅斯前夕，接受當地傳媒書面採訪，其中除了中俄關係外，亦有提到中國的經濟增速下降問題。 李克強直言，在當前國際形勢錯綜復雜的背景下，在較高的基數上，中國經濟還能夠保持6%以上的中高速增長是十分不容易。

李克強強調中國政府堅持以經濟建設為中心，同時努力在發展中更好地保障和改善民生。（視覺中國）

在被問到近幾年有觀察家看到中國經濟增速下降，是否會將此視為對提升國民經濟生活水平的威脅，以及GDP增速下降過程中是否有任何「紅線」，中國是否會在調整社會經濟發展計劃時，李克強指今年中國經濟發展預期目標是經濟增長6%至6.5%、城鎮調查失業率5.5%左右、居民消費價格漲幅3%左右。從今年頭8個月的情況，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，上半年國內生產總值按年增長6.3%，主要經濟指標符合預期、處於合理區間。

李克強強調，中國政府堅持以經濟建設為中心，同時努力在發展中更好地保障和改善民生。雖然近幾年經濟增速有所放緩、財政支出平衡壓力加大，但基本民生投入只增不減，目標分別是保持居民收入增長與經濟增長基本同步、確保就業大局穩定、，以及不斷提高社會保障水平，對於經濟增速則「高一點低一點都是可以接受的」。

（中國政府網）