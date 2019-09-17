【逃犯條例】反修例百日　環時：暴力成「常態」　香港需安靜下來

從6月9日爆發反修例大示威以來，到昨日（9月16日）今已100日，惟風波仍未平息，暴力衝突持續上演。 內地官媒《環球時報》今日（17日）發表題為《香港動盪滿100天，反思正當其時》的社評，稱「這100天改變了香港」，又指「如今香港的周末出現暴力成為『常態』」。 社評還說，「香港需要安靜下來」，希望愈來愈多人「為阻止香港走上衰落的不歸路行動起來」。

6月9日，港府硬推《逃犯條例》修訂，激發社會極大矛盾日，引發第三次反例修訂大遊行，民陣指有103萬人上街，警方指高峰時有24萬人。（資料圖片／林若勤攝）

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社評一開頭再次指出，「修例已經正式撤銷（撤回），按說事情已經解決，但香港局勢早已離開了『反修例』的原點，激進反對派的要求偏離基本法走了很遠，暴力分子則突破法治走了很遠。」

社評稱，把今天的香港與100天以前的香港做對比是「恍若隔世」。社評形容，如今香港的週末已經成為動盪的「篤定時段」，而且出現暴力成為「常態」。法治的權威被嚴重動搖，示威者攻擊警察已司空見慣。

社評又列舉多個例子說明「香港的現代性受到了衝擊」，包括早前美國評級公司穆迪（Moody's）和惠譽（Fitch）都分別將香港的評級降低、香港旅遊業呈現出「斷崖式滑坡」，並致商業、酒店業等行業受到連帶損失。

有市民9月8日到美國駐港總領事館請願，呼籲美國國會通過《香港人權及民主法案》（Hong Kong Human Rights & Democracy Act）。（資料圖片）

香港需要安靜下來，如果街頭一時安靜不了，那麼希望有更多的人思想上能夠安靜下來，為的是思考一個問題：今天這樣的香港真的是大家所希望的「更加民主」的香港嗎？由街頭政治甚至街頭暴力政治引領城市的未來，香港真能這樣走通嗎？ 《環球時報》社評

社評說，美英和任何西方國家都沒有從香港局勢中受損，「最大受損者是香港廣大的永久居民們」。社評還稱，如果香港國際金融地位不保，必將產生連鎖性的城市衰落反應，並質問「美歐社會又有誰會為香港年輕人的集體損失埋單？」

社評最後指，希望香港愈來愈多的人加入思考，並且為阻止香港走上衰落的不歸路行動起來。「作為高度自治的特別行政區，只有香港的內在力量能夠幫助這座城市擺脱動盪，安全軟著陸。」

（環球時報）