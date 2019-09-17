【觀察】郭台銘柯文哲不參加總統選戰　 第三勢力只是曇花一現？

前鴻海董事長郭台銘自國民黨黨內初選敗陣後，一度與創立台灣民眾黨的台北市長柯文哲緊靠，郭柯打破藍綠光譜合作，激發各種討論與想像，但在郭台銘決定棄選後，與柯文哲攜手率第三勢力起義，彷彿成了曇花一現。但儘管郭台銘從未宣布要獨立參選2020年台灣總統大選，卻屢屢在民調中獲得兩成至三成的支持度，重大左右著藍綠兩黨的選情。 究竟台灣除藍綠惡鬥以外能否有第三勢力的發展空間？從郭柯合取得的支持度看來，絕對是值得放上貨架的選擇。 撰稿：楊騰凱

柯文哲和郭台銘在9月17日獨立參選連署截止前都未表態要參選總統。（台灣民眾黨提供）

回顧台灣歷次總統大選，雖然除了國民黨、民進黨之外，都曾有過無黨籍或親民黨籍的人士的投入。甚至2000年台灣總統大選中，當時以無黨籍之姿參選的宋楚瑜，距離勝選更只差30幾萬票，以一步之遙與大位擦肩而過。但是宋楚瑜等在內的非藍綠台灣總統大選候選人，多是由既定政治勢力分裂而出的旁枝。至於郭台銘、柯文哲兩人，雖然各自曾與藍綠攜手，但兩人終究是由企業家、醫生轉投政治，並非長期受特定政黨栽培的選將，因此更值得被稱為藍綠之外的新一種選擇。

然而，此次郭台銘一度與台北市長柯文哲上演合作戲碼，看似在政治光譜上八竿子打不著的兩人，也因兩人非典型政治人物出身的背景取得交集，被並稱為藍綠以外的第三勢力。郭台銘象徵的實業背景，加上柯文哲所訴求的，政治就是落實在人民生活的每一天，跳脱了藍綠兩大陣營的爭鋒相對，以及為求勝選而數不盡的選舉算計。

儘管郭台銘最後在9月16日深夜發表聲明，確定不連署參與2020年台灣大選，但過程中，郭柯合作吸引到超過兩成甚至上看三成的支持度，攜手開出一現的曇花，無疑是選民訴求改變的信號，若郭柯真心全力衝刺選情，誰又能保證第三勢力無法從藍綠當中突圍而出，改變台灣藍綠惡鬥的現況。

柯文哲和郭台銘一度被視為是超越藍綠的第三勢力。（台灣民眾黨提供）

如今郭台銘礙於諸多理由，決定棄選，不過柯文哲所率領的台灣民眾黨，仍打算提名立委參戰，從台灣立法院做為切入點，保住了第三勢力發展的種子。郭台銘與柯文哲此次激起的旋風，值得藍綠兩大陣營重新自我叩問，若一味在藍綠對決中鑽牛角尖，將永遠看不清枱灣社會的所有維度，以及選民真正的心理訴求。