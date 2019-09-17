【葉選平逝世】曾主政廣東　官媒：中國經濟建設戰線的傑出領導人

原全國政協副主席、前中共中央委員、前廣東省長葉選平，今天（17日）在廣州病逝，享年95歲。葉選平是已故中共元老、開國元帥葉劍英的長子。 《央視新聞》在報道中稱，葉選平是中共優秀黨員、久經考驗的忠誠的共產主義戰士、無產階級革命家和中國經濟建設戰線的傑出領導人。 另據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」介紹，葉選平改革開放初期曾主政廣東，他被評價「為廣東改革開放和現代化建設作出重要貢獻」。

葉劍英（左4）共有三子三女。葉選平（左2）是長子，次子葉選寧（右3）已經於2016年去世，三子為葉選廉（左1）。葉劍英長女葉楚梅（右2）、次女葉向真（左3）、三女葉文珊（右1）。

受父親安排學習機械 效力工業化建設

據內媒報道，葉選平於1924年12月20日出生在廣州市，由於葉劍英軍務繁忙，父子二人共處的時間並不多。1941年，葉劍英從重慶返回延安，與葉選平闊別多年後重逢。葉劍英安排他進延安自然科學院學習，希望他學成後為中國的工業化建設效力。

1945年葉選平畢業後，從基層做起，被分配到延安兵工廠工作，成為一名機械師。1947年調任晉綏邊區第一機械廠幹部當技術員。新中國成立後，葉選平先後在哈爾濱工業大學和清華大學進行短期學習。至1952年，葉選平被派往蘇聯進修機床專業。1954年他回國後，先後在瀋陽和北京擔任兩家機床廠的總工程師。

葉選平（左）和葉劍英（右）合影。（網絡圖片）

繼承父親政治意願造福廣東

1978年，54歲的葉選平出任國家科委三局局長。兩年後，他被派赴廣東，出任副省長兼廣東省科委主任、廣州市委副書記、市長等職。此時正值改革開放之初，而廣東是改革開放的「橋頭堡」。

1985年，葉選平晉升為廣東省省長，成為改革開放初期廣東的主要領導之一，為當地改革開放和現代化建設作出重要貢獻。他在廣東工作11年，被譽為「實幹家」。

葉選平在擔任廣州市長期間，重視交通建設，重新規劃、改擴建交通通訊網絡。而他在擔任任廣東省長時，把主要精力放在全省經濟工作的宏觀調控和長遠發展的策劃上，對於省內的具體事務，他放手讓其他副省長分管。

文獻顯示，葉選平在廣東實行了一系列「冒險」的改革措施，如物價改革、住房改革等。他主張蔬菜、魚類等副食品價格放開，在當時是一個不小的改變。葉選平曾表態稱，「改革不冒點風險不行」。

據悉，廣東是解放初期葉劍英任職耕耘的地方。他身邊的工作人員在評價葉選平處理重大問題時，認為他站得高，看得遠，能把握大局，有乃父之風。也有媒體評價稱，葉選平繼承了父親的政治意願，造福家鄉人民。

1991年12月7日，高明大橋通車慶典，時任全國政協副主席的葉選平（左）為佛山高明大橋照片題字。（高明區檔案局供圖）

卸任廣東省省長後，葉選平於1991年至2003年擔任全國政協副主席。2012年，當時88歲高齡的葉選平成為了中共十八大廣東團最年長的黨代表。

今年4月5日清明節，葉選平還曾到廣州市黃花崗廣州起義烈士陵園，參加緬懷葉劍英活動。