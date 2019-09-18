【台所斷交】人民日報：民進黨不把兩岸關係處理好，斷交還會發生

據中央社報道，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）周一（16日）召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係。所羅門與台灣在1983年建交，是台灣在南太平洋的最大友邦。目前台灣邦交國數量降至16個。 大陸官媒《人民日報》海外版今天（18日）刊登題為《所羅門群島棄台意味着什麼？》一文，指所羅門群島棄台並非「挖牆腳」，「台當局」企圖轉移視線，嫁禍大陸，搪塞台灣各界質疑，推卸主事者責任。 文章又指，民進黨應從此次斷交事件中明白一個道理，那就是盡快把兩岸關係處理好，否則類似的事情還會發生。

台灣與所羅門群島周一（16日）起正式斷交。圖為台灣總統蔡英文昔日會晤所羅門群島總理的場面。（資料圖片）

文章稱，所羅門群島棄台，讓台灣民進黨遭到再次上台以來的第六次「斷交」打擊。於是，「驚慌失措、惱羞成怒的民進黨當局」又一次玩起「委過於人、製造悲情、煽動對抗」的「甩鍋」把戲。

文章指出，台灣外交部長吳釗燮和總統蔡英文16日晚先後召開記者會「滅火」，污衊所羅門群島選擇中華人民共和國是「金錢交易」；讕言中國大陸此舉在於「打擊台灣」、一點一滴壓縮台灣「主權」；還藉此挑撥離間，指大陸「打壓台灣人的國際空間，更是對國際秩序的公然挑戰，大陸影響台灣選舉的企圖不會得逞」。

文章認為，經歷民進黨3年多執政「夢魘」的許多台灣民眾，早已經看破他們的手腳。台灣輿論一針見血指出，問題癥結在於「民進黨當局沒有把兩岸關係處理好」，亦即民進黨上台3年多來拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，支持和縱容各種「台獨」活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出各種充斥「兩國論」的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗。

中國外交部發言人華春瑩稱，中所建交是「果熟蒂落水到渠成」。（資料圖片）

文章強調，民進黨上述行為不僅惡化兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻，而且嚴重損害台灣同胞利益福祉，應反躬自問、深切反省。這些年兩岸關係演進的事實早已證明，堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，是保持兩岸關係和平發展方向和成果的根本保障。如果這一基礎遭到破壞，兩岸互信將不復存在，兩岸關係和平發展成果就會得而復失，兩岸關係就會重新回到動盪不安的老路上去。

文章又指出，近年來，岡比亞、聖多美和普林西比、巴拿馬、多米尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等國家紛紛與中國大陸恢復、建立外交關係，這是對中國始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者理念的高度尊重和認可。所羅門群島向前邁出的正確而重要的一步，符合兩國和兩國人民的根本利益，順應歷史和時代發展的潮流。

（人民日報海外版）